Pattensen-Mitte

Die Heimatstube in Pattensen-Mitte kann erstmals seit Herbst wieder öffnen – allerdings vorerst nur unter strengen Auflagen. „Aufgrund der räumlichen Beengtheit gelten besondere Regelungen“, sagt Hermann Schuhrk vom Förderverein Stadtmuseum Pattensen, der die Heimatstube betreibt. So ist ein Zugang nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Auch Stadtspaziergänge bietet das Team wieder an.

Zwei Besucher sind zeitgleich zulässig

Vorerst dürfen immer nur zwei Personen gleichzeitig die Heimatstube betreten. „Innerhalb der Räume gilt das Abstandsgebot von eineinhalb Metern“, sagt Schuhrk. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle müssen vor dem Betreten ihre Kontaktdaten zur möglichen Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Infektion hinterlassen.

Schuhrk bietet auch wieder Führungen durch die Ortsmitte an. „Da dürfen es auch größere Gruppen sein“, sagt er. Für Pattenser sei diese Führung grundsätzlich kostenlos. „Wir bitten aber um eine Spende für die Heimatstube“, sagt Schuhrk.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail

Interessierte melden sich vorab bei ihm unter Telefon (05066) 690285 oder per E-Mail an hermann_schuhrk@gmx.de an. Sie können einen Wunschtag und die bevorzugte Uhrzeit des Besuches oder der Stadtführung angeben.

Von Mark Bode