Pattensen-Mitte

Petra Kniesburges kann sich noch immer genau an eine Situation erinnern, als sie etwa zehn oder elf Jahre gewesen ist. Sie ging damals mit ihren Eltern und Freunden spazieren. Als ein Junge ein Bonbonpapier achtlos auf den Weg warf, wies die junge Kniesburges ihn auf sein Fehlverhalten hin. „Petra, ist doch nur ein Papierchen“, habe er zu ihr gesagt. „Ich reagiere schon immer so“, sagt Kniesburges, inzwischen 52 Jahre alt. Doch weil sie nicht nur meckern, sondern auch etwas verändern möchte, hat sie die Aktion „Heb’s auf Pattensen“ gestartet. In der Gruppe möchte sie zum Müllsammeln animieren.

Müll häuft sich an verschiedenen Plätzen

Immer wieder wird Müll in der Natur abgeladen. Gelegentlich tauchen größere Mengen rund um den Parkplatz der Koldinger Teiche auf. Zudem werden – sehr zum Unmut des Pattenser Wegeteams – auch Flächen rund um Sitzbänke an Wanderwegen zugemüllt. Und sogar am Partnerschaftsplatz am ZOB in Pattensen-Mitte landet immer wieder Müll direkt neben dem aufgestellten Mülleimer.

Unmittelbar neben einem aufgestellten Mülleimer am Partnerschaftsplatz liegen Getränkepackungen und weiterer Müll herum. Quelle: Mark Bode (Archiv)

„Ich verstehe nicht, wieso Menschen einfach gedankenlos ihren Müll auf die Straße werfen“, sagt Kniesburges, die in Pattensen als ehrenamtlich tätige Schiedsfrau aktiv ist. „Man kann an dem Umstand verzweifeln. Oder man macht etwas dagegen“, sagt sie. Zufällig sei sie auf eine ähnliche Aktion in einer anderen Gemeinde aufmerksam geworden und wolle nun versuchen, das auf Pattensen zu übertragen. „Ich weiß auch, dass ich die Welt damit nicht rette. Aber es bringt auch nichts, immer nur auf andere zu schimpfen“, sagt Kniesburges. „Besser ist es zu sagen, wir machen das jetzt mal.“

Sponsor für Müllentsorgung wird gesucht

Sie erklärt aber auch deutlich: „Ich will nicht die Stadtreinigung übernehmen.“ Vielmehr möchte sie mit gezielten Sammelaktionen im regelmäßigen Abstand „die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren“. Doch bis es tatsächlich losgehen kann, ist eine Sache noch zu klären. Die Firma Roselieb habe bereits signalisiert, einen Container für den gesammelten Müll zur Verfügung zu stellen. Doch die Entsorgung auf der Mülldeponie in Hannover-Lahe koste mehrere Hundert Euro. „Dafür brauchen wir Sponsoren“, die das übernehmen“, sagt Kniesburges. Schließlich sei es nicht möglich, den gesammelten Müll über die eigene Tonne für Hausmüll zu entsorgen.

Auch für Handschuhe und Greifarme wünscht sie sich noch Sponsoren. Sie ist zudem noch auf der Suche nach Behältnissen, in denen der eingesammelte Müll landen kann. Denn sie möchte gerne vermeiden, unnötig Plastiksäcke zu verbrauchen. Diesbezüglich kritisiert sie die Müllaktion „Putzmunter“ in der Region Hannover. „Da werden viele Müllsäcke verbraucht, die am Ende gar nicht voll sind“, sagt sie. Sie halte nichts davon, unnötig weiteren Müll zu produzieren. Weiterer Kritikpunkt: Die Beteiligten konnten sich im Anschluss mit Bratwurst und Getränken stärken – allerdings mit Einweggeschirr. Das entspräche nun gar nicht ihrem Gedanken des Umweltschutzes.

Kniesburges verleiht Geschirr

Um einen kleinen Beitrag selber zu leisten, habe sie kurz vor Beginn der Corona-Pandemie damit angefangen, Porzellangeschirr für größere Feiern zu verleihen. „Die einzige Voraussetzung ist, dass ich alles sauber wieder zurückbekomme“, sagt Kniesburges.

Das Sammeln von Müll mache sie ohnehin schon bei ihren zahlreichen Spaziergängen. Doch die Idee, es im größeren Rahmen zu organisieren, sei ihr gekommen, als sie in einem sozialen Netzwerk von einer ähnlichen Sammelaktion gelesen hatte. „Es soll regelmäßig sein, vielleicht einmal alle zwei Monate“, sagt Kniesburges. Sie hofft, noch in diesem Herbst mit der ersten Sammelaktion starten zu können. Wann es genau so weit sein wird, kann sie derzeit noch nicht sagen. Wer mehr erfahren möchte, kann Kniesburges unter Telefon (0 51 01) 8 55 28 02 kontaktieren oder die Seite „Heb’s auf Pattensen“ bei Facebook besuchen.

Von Mark Bode