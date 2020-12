Pattensen

Der Saal für die große Weihnachtsfeier war bereits seit dem Sommer reserviert. Doch das geplante Treffen des Hausfrauenbundes Pattensen für den 7. Dezember musste coronabedingt entfallen. „Wir wollten uns aber bei den Mitgliedern in Erinnerung rufen“, sagte Jocelyne Dettmer, Vorsitzende der Ortsgruppe des Hausfrauenbundes. Deshalb bestellte sie Schlachteplatten und verteilte sie mit Mitstreiterin Ursula Erhardt an die Mitglieder.

Kalte Platte statt Grünkohl

29 Haushalte, die über das gesamte Pattenser Stadtgebiet verteilt sind, steuerten sie am Nikolaustag an und überbrachten die mit Essen gefüllten Boxen. Diese wurden noch zusätzlich mit einem Schokoladennikolaus, einem Tannenzweig und einem Anschreiben versehen und mit einer Schleife verziert. „Wir hatten uns bewusst für eine kalte Platte entschieden“, sagte Dettmer. Ursprünglich hatte sie auch an eine Portion Grünkohl für jeden gedacht. „Die Ausgabe von warmem Essen wäre aber deutlich schwieriger geworden“, erklärte die Vorsitzende.

Anzeige

Dettmer hatte alle Mitglieder vorab informiert, dass sie das Essen an dem Tag verteilen wird. „Einige hatten schon darauf gewartet. Alle waren sehr glücklich über die kleine Geste von uns“, sagte sie.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode