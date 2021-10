Schulenburg

„Der Streit um den geplanten Standort für die neue Grundschule in Schulenburg ist nicht schön und belastet das bisher gute Verhältnis zwischen den Ortschaften“, sagt der 68-jährige Werner Hartke aus Jeinsen. Er ist Diplom-Chemiker und möchte darlegen, dass – trotz in Bodenproben gefundener krebserregender Stoffe – der Standort Nord für die neue Schule geeignet ist.

Hartke weiß, dass ihm von manchen Personen aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese (UWJ) eine Parteilichkeit vorgeworfen werden könnte. „Darum geht es mir aber nicht. Ich möchte eine sachliche Diskussion führen und aufklären.“ Er kann die Emotionalität von Eltern zukünftiger Grundschüler der neuen Schule allerdings auch gut verstehen. „Ich würde genauso reagieren und würde mir Sorgen machen, wenn ich weiß, dass der Boden dort belastet ist.“

Diskussion über PAK-Stoffe beginnt erst vor 40 Jahren

Er hat lange in der Gummiindustrie gearbeitet und kennt daher „Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe“ (PAK) und die vor gut 40 Jahren aufgekommenen Diskussionen über die krebserregenden PAK-Stoffe. Hartke erklärt, dass bei der Produktion von Koks für die Herstellung von Eisen im Hochofen der sogenannte Steinkohlenteer anfällt. Dieser Teer war als Kleber in Baustoffen hochwillkommen. Problematisch: Darin enthalten waren PAK. „Bis zur Mitte der Achtzigerjahre wurden Hunderte Millionen Tonnen von dem Teer in der Bauindustrie verarbeitet, unter anderem im Straßenbau“, sagt Hartke. Über kleine Asphaltstücke an Auto- oder Treckerreifen wurden diese PAK-Rückstände immer weiter auf andere Flächen verteilt. „Der natürliche Abbau dieser Chemikalien im Erdreich braucht mindestens 100 Jahre“, sagt Hartke.

Werner Hartke aus Jeinsen ist Diplom-Chemiker. Quelle: Mark Bode

Vom Körper aufgenommen werden können sie seiner Aussage nach über die Haut oder die Atemwege. Im Boden sind die PAK-Moleküle zunächst keine direkte Bedrohung. Gelangen sie durch Umgraben an die Oberfläche, können sie sich zu Stäuben entwickeln und in die Lungen gelangen. Auch durch Berührung mit den Händen oder der Haut können die PAK in den Körper gelangen und zu Schäden führen. Grundsätzlich gilt laut der technischen Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen das sogenannte Expositionsverbot für krebserregende Stoffe. Bedeutet: Kontakt mit diesen Stoffen ist unbedingt zu vermeiden.

Belastete Böden werden ausgetauscht

Doch Hartke beruhigt: „Die öffentliche Bauordnung schreibt bei einer Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte für PAK den Austausch der betroffenen Böden vor.“ Die Stadtverwaltung hat dies bereits angekündigt und wird dies auch umsetzen. „Die Gefährdung der Gesundheit der zukünftigen Schulkinder auf dem Grundstück Nord durch PAK ist somit nicht größer als auf dem Grundstück ihrer Eltern oder Großeltern“, sagt Hartke.

Denn: Laut Hartke sind PAK in nahezu allen nicht versiegelten Böden enthalten. Dass die Unabhängige Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) diesen PAK-Fund auf dem Grundstück Nord nun nutzt, um erneut für den alternativen Standort Süd zu werben, kann Hartke nicht nachvollziehen. „Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass auch auf der Fläche Süd besorgniserregende PAK-Konzentrationen zu finden sind“, sagt er. Der Bagger für die Bodenproben dort müsse nur die Nadel im Heuhaufen finden.

Von Mark Bode