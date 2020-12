Jeinsen

Schon seit Monaten steht es fest: Die Grüngutannahmestelle in Jeinsen öffnet am 30. Dezember zum letzten Mal. Wer also als Privatperson um die Weihnachtsfeiertage noch seinen Baum- und Strauchschnitt oder Laub kostenlos entsorgen möchte, hat dazu bis Jahresende noch mittwochs von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) teilte nun in einer Pressemitteilung schlicht mit, dass die Annahmestelle „aus betrieblichen Gründen“ schließen müsse. Günter Kleuker, auf dessen Hof an der Vardegötzer Straße 10 sich die Annahmestelle befindet, wird konkreter. Er betonte bereits im Herbst, dass das Aus mit behördlichen Auflagen zusammenhänge – insbesondere der Düngeverordnung. Diese schreibt vor, wann wie viele Nährstoffe in den Boden eingebracht werden dürfen.

Gespräche mit Landwirten laufen

Aha möchte nach eigener Aussage „den Bürgern gerne einen weiteren wohnortnahen Standplatz für die Grüngutentsorgung im Raum Pattensen bieten“. Die Marius Maschinenring Umweltservice GmbH, die die Grüngutentsorgung im Auftrag von Aha organisiert, sei dafür mit verschiedenen Landwirten in Gesprächen. Doch die gestalten sich schwierig. Das Interesse, den Betrieb fortzuführen, scheint bei Landwirten gering zu sein.

Maschinenring und Aha betreiben in der Region Hannover mehr als 50 landwirtschaftliche Grüngutannahmestellen. In der Kommune Pattensen bleibt nun allerdings nur noch eine Möglichkeit, den Grünschnitt zu entsorgen. In Koldingen befindet sich eine Annahmestelle am Ruther Weg 1. Diese ist ebenfalls mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Von Mark Bode