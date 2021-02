Jeinsen

Mit ohrenbetäubendem Lärm rattert die gelbe Grünschnittschreddermaschine auf dem Hof von Anke und Günter Kleuker in Jeinsen. Immer wieder fährt ein Radlader an das riesige Gerät heran und wirft Reste von Bäumen, Sträuchern, Hecken und Herbstlaub in die Anlage. Auf der Rückseite spuckt der Häcksler das stark zerkleinerte Material aus. Es türmt sich ein großer Hügel geraspelter Pflanzen auf. Am Grünschnittberg, von dem der Radlader das Naturmaterial aufnimmt, schaufelt Günter Kleuker derweil die Reste zusammen.

Die Grüngutannahmestelle auf dem Hof von Anke und Günter Kleuker in Jeinsen ist seit dem 31. Dezember 2020 geschlossen. Quelle: Daniel Junker

Fast 25 Jahre lang konnten Bürger ihren privaten Grünschnitt kostenlos auf dem Hof von Günter Kleuker und seiner Frau Anke in Jeinsen abgeben. Seit dem 31. Dezember 2020 ist die Annahmestelle geschlossen, in dieser Woche wurden die letzten auf dem Hof verbliebenen Reste gehäckselt. Damit ist die Grüngutannahmestelle an der Vardegötzer Straße endgültig Geschichte. „Ein bisschen wehmütig sind wir schon“, sagt Anke Kleuker, während ein Tieflader den riesigen Schredder vom Hof rollt. „Die Maschine lief hier heute zum letzten Mal. Im April hätten wir die 25 Jahre vollgehabt.“ Bei vier bis fünf Besuchen pro Jahr habe der Schredder im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts insgesamt rund 40.000 Kubikmeter Grünschnitt zerkleinert.

Kleuker: „Auflagen sind zu hoch“

Ende 2020 hatte die Jeinsen KG – das ist ein Zusammenschluss von zwölf Landwirten, zu denen auch die Kleukers gehören – die Grüngutannahmestelle geschlossen. „Wir finden das selbst schade, aber die behördlichen Auflagen sind mittlerweile einfach zu hoch“, macht Günter Kleuker deutlich. Mit den geschredderten Pflanzen hatten die Landwirte der Jeinsen KG in den vergangenen Jahren immer ihre Felder gedüngt. Insbesondere aufgrund der Düngeverordnung sei das aber nicht mehr möglich. „Wir können die Annahmestelle nur noch mit erhöhtem Aufwand und deshalb nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, sagt Kleuker, der auch Ortsbürgermeister von Jeinsen ist. „Ohne diese Auflagen hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitergemacht.“

Keine Altglascontainer mehr in Jeinsen Mit der Grüngutannahmestelle sind auch die Container für Altglas und Altpapier verschwunden, die bis Oktober auf der Rückseite des Kleuker-Hofes in Jeinsen standen. Es waren die einzigen Wertstoffcontainer in Jeinsen. Der Abfallentsorger Aha koppele die Standorte der Behälter an die Grünschnitt-Annahmestellen, sagt Günter Kleuker. Zwar würden die Annahmestellen regionsweit von etwa 60 Landwirten betrieben, die dafür vom Maschinenring Hannover-Land beauftragt und bezahlt werden. Der Maschinenring organisiere die Grüngutentsorgung aber wiederum im Auftrag von Aha. „Wir hatten den Platz 27 Jahre lang kostenlos zur Verfügung gestellt“, sagt Anke Kleuker.„Das Dorf ist sehr verärgert darüber, dass die Behälter jetzt weg sind.“ Leider würden dort trotzdem noch immer Flaschen abgestellt. „Wir müssen sie jetzt selbst zu Aha bringen, denn abgeholt werden die Flaschen nicht mehr“, berichtet Günter Kleuker verärgert. Der Ortsrat Jeinsen wolle erreichen, dass die Container an der alten Stelle wieder aufgestellt werden, sagt Anke Kleuker. Das Gremium habe bereits eine entsprechende Anfrage an die Stadt Pattensen gestellt. „Aha müsste dann aber natürlich dafür sorgen, dass die Container entleert werden und dass der Platz sauber bleibt.“ Ob die Behälter dort wieder aufgestellt werden sei aber noch ungewiss.

Fehlen werden Kleuker insbesondere die Gespräche mit den Bürgern: Die Jeinser hätten ihm oft beim Abladen erzählt, was sie beschäftigt und was sie im Ort stört. „Die Grünschnittannahme war schon fast eine informelle Sprechstunde. Das wird es nun leider nicht mehr geben.“

150 Autos kommen in nur zwei Stunden

Schon seit Januar nimmt Kleuker keinen Grünschnitt mehr an. „Erst am Sonnabend war wieder jemand hier. Ich musste ihn leider wegschicken.“ Die Bürger müssten nun bis nach Koldingen oder Gestorf fahren. „Dort wird jetzt wahrscheinlich noch mehr abgegeben“, vermutet er. Denn aufgrund von Corona arbeiteten derzeit noch mehr Menschen in ihren Gärten, wodurch weiterer Grünschnitt anfalle. Seit September haben die Kleukers deutlich mehr Nutzer auf der Annahmestelle gezählt. im November habe es mehr als 150 Anfahrten innerhalb von zwei Stunden gegeben, berichtet Anke Kleuker. „Wir hatten sogar eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, weil das sonst nicht mehr zu händeln gewesen wäre.“ Erst im Dezember – und damit im letzten Monat vor der Schließung der Annahmestelle – habe sich die Zahl der Nutzer wieder etwas reduziert.

Günter Kleuker harkt zum letzten Mal das Grüngut zusammen, das Bürger auf seine Hof angeliefert haben. Im Hintergrund zerkleinert der Häcksler das Naturmaterial. Quelle: Daniel Junker

Wie die anderen Landwirte der Jeinsen KG werden sich Günter und Anke Kleuker in Zukunft weiterhin ihrem Kerngeschäft widmen: dem Ackerbau. Auf ihren Feldern bauen sie vor allem Getreide, Mais, Zuckerrüben und Raps an.

Von Daniel Junker