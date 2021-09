Die Kommunalwahl am 12. September rückt immer näher. In der Briefwahlstelle im Rathaus in Pattensen haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, um alle Wünsche zu erfüllen. Die Stadt rät dazu, in der letzten Woche vor der Wahl nur noch persönlich Unterlagen abzuholen und abzugeben.