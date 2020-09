Jeinsen/Schulenburg

Rund 12.000 Pattenser können am Sonntag bei einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob die neue Grundschule am Standort Süd in Schulenburg gebaut wird. Die Resonanz war groß. Vor allem in den Wahllokalen in den betroffenen Grundschulen in Jeinsen und Schulenburg, die beide geschlossen und durch die neue Schule ersetzt werden sollen, beteiligten sich zahlreiche Bürger an der Wahl.

Eine Entscheidung für die Zukunft

„Gleich bei der Öffnung um 8 Uhr morgens standen die ersten vor der Tür“, berichtet Wahlhelferin Beate Rausch. Um 13 Uhr hatten dort bereits mehr als 150 Bürger ihr Kreuzchen gemacht. „Auch wenn ich keine Kinder habe, ist es für mich wichtig mitzuentscheiden“, sagte der Jeinser Jan Zidorn. „Schließlich ist es eine Entscheidung für die Zukunft.“

In Schulenburg hatte sich vor der Grundschule zeitweise sogar eine Schlange gebildet. Bis zum Mittag hatten dort laut Wahlhelferin Sandra Stets bereits 260 Wähler ihre Stimme abgegeben. „Wenn man mitentscheiden darf, muss man davon auch Gebrauch machen“, sagte Wähler Axel Stanetzek. Viele Pattenser sahen dies offenbar genauso. Bereits im Vorfeld sollen rund 500 ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Alles zum Ergebnis des Bürgerentscheids lesen Sie auf haz.de.

