Großbaustelle im Herzen der Altstadt: Das passiert in der Talstraße

Pattensen-Mitte

Es dauert vermutlich insgesamt ein Jahr und es geht trotz einiger Widrigkeiten stetig voran: die Sanierung und Neugestaltung der Talstraße in Pattensen-Mitte. Mitte Mai ging es los, zurzeit werden die Frischwasserleitungen neu verlegt. Die Arbeiten für Schmutzwasser- und Regenwasserkanal wurden Anfang Oktober abgeschlossen.

Die Sanierung der Talstraße im Herzen von Pattensen ist das abschließende Projekt der Stadt Pattensen im Rahmen der öffentlich geförderten Altstadtsanierung, die vor zehn Jahre angefangen hat.

Es ist nur wenig Platz in den engen Straßen

Als „logistisch anspruchsvoll“ bezeichnet Jörg Hinrichsen, der Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt Pattensen, die Arbeiten rund um die Talstraße. Das liegt auch an der Enge, die in den Straßen der Altstadt herrscht, die nach mittelalterlichen Maßstäben angelegt ist.

So ist es nicht immer einfach, einen geeigneten Platz zu finden, wo ausgehobene Erde zwischengelagert werden kann oder Baumaterial. Außerdem laufen viele Arbeiten gleichzeitig. Zur Zeit verlegt etwa die Avacon parallel neue Gas- und Stromleitungen. Dazu kommen noch die baubegleitenden archäologischen Untersuchungen der Region, für die manchmal die Bauarbeiten unterbrochen werden müssen. Außerdem wird an der Talstraße 5 ein Neubau mit Wohnungen und Gewerbeflächen hochgezogen.

Die Zugänge und eventuell Zufahrten für die Anlieger müssen stets frei bleiben sowie die Rettungswege für Feuerwehr oder Krankenwagen. Dabei muss auch die benachbarte Grundschule an der Marienstraße berücksichtigt werden, wo ebenfalls umfangreiche Bauarbeiten laufen, und der Kindergarten am Hirtenweg.

Gerade bei diesen Absprachen mit privaten Anliegern und Firmen sei die hervorragende Arbeit des Schachtmeisters entscheidend, sagte Hinrichsen. „Der hält den Kontakt vor Ort und regelt vieles sofort.“

Die Göttinger Straße im Zuge der Ortsdurchfahrt ist in Höhe der Talstraße verengt. Quelle: Kim Gallop

Viele Leitungen machen Probleme

Die Situation sei eigentlich vergleichbar mit den meisten anderen Baustellen, sagt Hinrichsen gelassen. Er räumt dann allerdings ein, dass die vielen Leitungen, die in diesem Bereich verlaufen, eine Herausforderung sind. „Das ist teilweise ein Knäuel von Strom- und Gasleitungen plus Regenwasserkanal.“ Es gibt keine Pläne, oder die Pläne zeigen nicht den tatsächlichen Verlauf an. „Die genaue Lage sieht man erst während des Baus“, sagt Hinrichsen.

Da ist mitunter Fingerspitzengefühl und große Vorsicht gefragt, wenn eine Gasleitung genau in der Trasse des Regenwasserkanals liegt. Da wird die Grube dann vorsichtig per Handschachten ausgehoben.

Hinrichsens vorläufiges Fazit zur Baumaßnahme Talstraße lautet: „Im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Wir hatten uns ein Jahr Bauzeit vorgenommen.“ Dieser Zeitplan werde wohl auch eingehalten.

Anlieger zahlen nicht für Bauarbeiten

Die Altstadtsanierung wird im Rahmen der Städtebauförderung von Bund und Land gefördert. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 1,3 Millionen Euro. Die Anlieger der Talstraße müssen sich wegen der öffentlichen Förderung finanziell nicht an der Grundsanierung und Umgestaltung beteiligen. Es wird allerdings nach Abschluss der Bauarbeiten ein sogenannter Ausgleichsbetrag fällig, den sie für die Wertsteigerung ihrer Immobilie zahlen müssen.

