Pattensen - So läuft die Getreideernte in Pattensen in diesem Jahr

Viele Landwirte aus dem Pattenser Raum haben in den zurückliegenden Wochen Getreide geerntet. Weshalb das Ergebnis durchwachsen ausfällt, erklärt Dirk Meier. Die Stadt bittet Bürger zudem um Rücksichtnahme.