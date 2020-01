Über die Straßenausbaubeitragssatzung wird am Freitag, 17. Januar, in Pattensen diskutiert. Dabei sollen Ratsmitglieder ihre Haltung zur Strabs erläutern. Die CDU Pattensen hat beantragt, die Anlieger von Straßen nicht mehr finanziell an der Sanierung zu beteiligen.