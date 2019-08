Schulenburg

Schon bei der ersten Auflage des Schulenburger Garagenflohmarktes haben die Organisatoren mit rund 80 Teilnehmern regen Zuspruch erzielt. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 100 Schulenburger, die alte und schöne oder nützliche Dinge, Kleidung, Spielzeug und Bücher aus ihren Schränken holten und auf dem Garagenhof sowie im Garten feilboten. „Wir hoffen natürlich auf ein ebenso großen Interesse wie im letzten Jahr“, sagt Torsten Schmalz, von dem die Idee zu der Veranstaltung stammt und der sie zusammen mit Michael Wahl und Christian Möller verwirklicht hat.

Alle Dorfbewohner können mitmachen

Der jetzt dritte Schulenburger Garagenflohmarkt findet am Sonntag, 8. September, von 10 bis 16 Uhr statt. Jeder Dorfbewohner kann mitmachen, sofern er kein gewerblicher Anbieter ist oder Neuware verkaufen will. Die Stände dürfen nur auf Privatgelände aufgebaut werden, die Nutzung von Bürgersteig oder Fahrbahn ist nicht erlaubt. Der Kostenbeitrag für Verkäufer beträgt 5 Euro. Anmeldungen nehmen die Organisatoren noch bis zum 25. August an die E-Mailadresse garagenflohmarkt.schulenburg@googlemail.com entgegen. Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es auf der Internetseite www.garagenflohmarkt-schulenburg.de

Von Thomas Böger