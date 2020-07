Schulenburg

Das Team von Schloss Marienburg kündigt zwei besondere Veranstaltungen für September an: eine Tour durch die Dachkammern des Gebäudes und ein Open-Air-Konzert mit Sängerin Kathy Kelly.

„Entdecken Sie besondere Schätze, die seit Jahrhunderten auf den Dachböden des Nord- und Ostflügels im Verborgenen geschlummert haben“, lautet die Ankündigung für die besondere Tour, die am Sonntag, 13. September, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr angeboten wird. Mit der Aktion unter dem Titel „Lost Places – vergessene Orte“ nimmt die Marienburg am Entdeckertag der Region Hannover teil. Die Tour ist nicht barrierefrei, da sie teilweise über mehrere steile Treppen führt. Der Eintritt ist frei.

Anzeige

Open Air auf der Marienburg : Kathy Kelly tritt auf

Die geplanten Open-Air-Veranstaltungen im August wie Livehörspiele und das Best of Kleines Fest mussten alle wegen der Corona-Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden. Zumindest eine Open-Air-Veranstaltung soll es 2020 dann aber doch auf der Marienburg geben. Sängerin Kathy Kelly, Mitglied der Gruppe The Kelly Family, tritt bei der ersten Classic Night auf der Marienburg auf. Die geplante Begleitung durch die Bielefelder Philharmoniker muss jedoch entfallen. „Dafür haben wir das Konzert in einer kleineren, fast familiären Atmosphäre angelegt“, teilt Sprecherin Annette Langhorst mit.

Weitere NP+ Artikel

Kathy Kelly tritt im Schloss Marienburg auf. Quelle: privat

Im festlich illuminierten Innenhof will Kelly die Gäste gemeinsam mit Sängerin Heike Scholl-Braun auf eine musikalische Weltreise mitnehmen und ihnen Höhepunkte aus verschiedenen Opern und Musicals präsentieren. Musikalisch begleitet werden die beiden Sopranistinnen von Sigrid Jacobi und Andreas Recktenwald. Es gibt noch Karten für die Veranstaltung. Diese kosten zwischen 39 und 49 Euro und können online auf reservix.de sowie r über die kostenpflichtige Hotline (01806) 700733 bestellt werden (pro Anruf 20 Cent aus dem Festnetz und maximal 60 Cent vom Handy).

Lustwandeln im Park mit Königin Marie

Eine besondere Theaterführung wird zudem am Freitag, 11. September, angeboten. Unter dem Titel „Lustwandeln mit Ihrer Majestät“ führt Königin Marie die Teilnehmer zurück in das Jahr 1867 – zu einem der letzten Tage auf ihrem Schloss, bevor sie ins Exil gehen musste. Die Theaterführung wird im Schlosspark sein. Die Teilnahme kostet 19 Euro pro Person und kann unter der Telefonnummer (05069) 348000 gebucht werden.

Das Schloss hat bis zum 1. November jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12,50 Euro und Kinder und Jugendliche 9,50 Euro. Für Kinder bis zum Alter von fünf Jahren ist der Eintritt frei. Mehrmals täglich wird ein Turmaufstieg über 160 historische Stufen sowie eine Führung durch den Schlosspark angeboten. Die Teilnahme kostet jeweils 5Euro.

Erstmals ist es dieses Jahr möglich, die Räume des Schlosses auf eigene Faust zu erkunden. Die Gäste gehen durch möblierte Schlossräume mit vielen Fakten zur Geschichte der Burg. Zudem gibt es filmische Elemente und Exponate zum Anfassen. An verschiedenen Orten stehen auch Schlossführer für Fragen bereit.

Von Tobias Lehmann