Schulenburg

Der westliche Rand von Pattensen-Schulenburg soll durch ein Neubaugebiet ergänzt und abgerundet werden. Eine bislang als Acker genutzte Fläche am Milchweg in Höhe vom Möbelhaus Flohr soll Wohnbaufläche werden. Die Stadt Pattensen hat dazu den Bebauungsplan Milchweg aufgestellt, der jetzt in den nächsten...