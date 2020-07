Pattensen

„Eine Calenberger Kleinstadt im Wandel der Zeit“: Unter diesem Titel wird in Pattensen eine Tour in der Reihe Calenberger Landsommer angeboten. Im Mittelpunkt soll die Geschichte der Altstadt und der St.-Lucas-Kirche stehen.

Gästeführerin Ruzena Linne bietet die Führung gleich sechsmal an. Die Zeiten sind jeweils mittwochs am, 22. und 29. Juli sowie am 5., 12., 19. und 26. August. Treffpunkt für die rund 90-minütige Führung ist jeweils um 15 Uhr am Parkplatz an der Straße Auf der Burg. Die Teilnahme kostet 4 Euro.

Anzeige

Führung im Calenberger Landsommer durch Pattensen

Das Angebot stammt vom Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land. Anmeldungen notiert Linne unter der Telefonnummer (01 51) 11 09 06 36 oder per E-Mail an die Adresse ruzenalinne@web.de. Wegen der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus mussten einige Veranstaltungen in diesem Jahr bereits abgesagt werden. Interessenten sollten sich daher auf der Internetseite calenberger-landsommer.de jeweils über den aktuellen Stand informieren.

Weitere NP+ Artikel

Den Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Die Ländliche Erwachsenenbildung unterstützt den Arbeitskreis und fördert die Ausbildung der Gästeführer. Aktuell sind 29 Gästeführer für den Arbeitskreis tätig und bieten regelmäßig Touren im Calenberger Land an. Ihr Ziel ist es, das Leben der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten in den Dörfern und Städten lebendig werden zu lassen und die Gegenwart als Ergebnis einer langen traditionsreichen Entwicklung zu zeigen.

Viel Geschichte auf kleinem Raum

Das Calenberger Land zwischen dem Südwesten Hannovers und dem Deister zog wegen der guten Verkehrslage und des fruchtbaren Bodens schon immer zahlreiche Menschen an, die sich dort dauerhaft ansiedelten. In dem Areal finden sich bis heute ungewöhnliche viele Burgen, Schlösser und Klöster auf engem Raum.

Von Tobias Lehmann