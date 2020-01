Früherer AfD-Politiker will Wählergemeinschaft gründen

Pattensen

Die Parteienlandschaft in Pattensen könnte noch größer werden: René Everhartz aus Pattensen-Mitte will eine politische Gruppierung gründen. Er sucht jetzt weitere Mitstreiter, damit die Unabhängige Wählergemeinschaft Pattensen (UWP) bei der Kommunalwahl im Jahr 2021 antreten kann. Ziel ist es, einen parteilosen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen und mehrere Sitze im Rat zu erringen.

Everhartz ist in der Kommunalpolitik kein Unbekannter. So war er unter anderem bis Oktober 2009 für die FDP Mitglied im Rat von Pattensen und auch Vorsitzender des FDP-Stadtverbands. Er war zudem Gründungsmitglied der Freien Wähler Pattensen. Sie konnten bei der Kommunalwahl 2011 einen Sitz im Rat erringen, im amtierenden Rat sind zwei Mitglieder der Freien Wähler.

Pattensen und Koldingen haben besonderes Gewicht

Everhartz trat 2012 bei den Freien Wählern aus und engagierte sich 2015 bei der AfD, wo er Vorsitzender der AfD Calenberger Land war – wozu auch Pattensen gehört – und stellvertretender Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes.

Was hat ihn damals an der AfD angesprochen? „Ich hatte den Eindruck, sie wollen eine andere Politik machen und darauf hören, was die Menschen bewegt“, sagt er. Doch letztlich sei es auch bei der AfD nur um „Pöstchengeschacher“ gegangen. „Ich bin da vor vier Jahren ausgetreten“, sagt Everhartz.

Und wofür soll die neue Wählergemeinschaft stehen? „Sie soll ein politisches Gegengewicht sein zu der ideologisch festgefahrenen Parteienlandschaft in Pattensen“, sagt Everhartz. Was für eine Rolle er selbst bei der geplanten UWP spielen möchte, lässt der 53-Jährige offen. Er müsse nicht Vorsitzender oder Kandidat werden, versichert er, er wolle das Projekt anschieben.

Interessierte sollen von Wissen profitieren

„Wir wollen wachsen“, sagt er. Deshalb gehe er jetzt auch an die Öffentlichkeit. Er suche Menschen „aus allen sozialen Schichten“, die sich zunächst in ungezwungener Runde austauschen sollen, um über Themen für Pattensen zu diskutieren. Dabei spricht er der Kernstadt Pattensen und Koldingen eine besondere Rolle zu, weil dort die Wirtschaftskraft sitzt, von der die Ortsteile profitieren.

„Ich sehe die UWP zunächst als Bündelung von Menschen mit Fachwissen.“ Dieses Wissen soll Interessierten zur politischen Meinungsbildung zur Verfügung gestellt werden.

Pattensen soll eine Marke werden

Everhartz selbst, der 30 Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft hat, will „ Pattensen zu einer Marke machen“, um sie für Wirtschaftsunternehmen attraktiver zu machen. Es sei auch durchaus erwünscht zu schauen, was vergleichbare Kommunen für Lösungen für politische Fragen ausprobieren. Und es sollen Fachleute eingebunden werden, „die wissen, wie es ginge, aber die Politik bislang aus gutem Grund meiden“.

Auch für gewählte Politiker wünscht sich Everhartz mehr Fachkompetenz. Er schlägt vor, dass sie sich regelmäßig fortbilden. Nicht alle unbedingt in jedem Bereich, aber doch so, dass es Ratskollegen gibt, die in einem bestimmten Gebiet besonders kundig sind und die andere beraten können.

Demografischer Wandel als große Aufgabe

Als eine der wichtigsten Fragen der nächsten Jahre bezeichnet Everhartz die Folgen des demografischen Wandels. „Reichen zwei Altersheime in der Stadt?“ fragt er, um sogleich mit „Nein“ zu antworten. „ Pattensen braucht ein Pflegekonzept.“ Drängend sei auch die Frage, wie Mitbürgern geholfen werden könne, die von Altersarmut bedroht sind. Um solche Themen kompetent zu diskutieren, schlägt er die Gründung eines Seniorenbeirats vor, in den alle Vereine und Verbände Vertreter entsenden.

Wer Fragen zu der geplanten Unabhängigen Wählergemeinschaft Pattensen (UWP) hat, erreicht René Everhartz per Mobiltelefon unter (0171) 2205110 sowie per E-Mail an rene.everhartz@web.de.

