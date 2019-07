Hüpede/Oerie

Die Spiele bei der Fußball-Stadtmeisterschaft in Pattensen waren immer fair und von gegenseitigem Respekt geprägt. Das lag auch an Friedrich Flohr. Der 80-jährige Hüpeder sorgte als Schiedsrichter unter anderem im Eröffnungsspiel dafür, dass trotz hochgehender Emotionen alles in ordentlichen Bahnen verlief.

Flohr war auf der Mitgliederversammlung im Frühjahr gemeinsam mit dem Oerier Otto Landherr für seine 70-jährige Vereinstreue zur SpVg Hüpede-Oerie ausgezeichnet worden. Bereits im Gründungsjahr 1949 war Friedrich – genannt „Friedel“ – Flohr als Zehnjähriger der SpVg Hüpede/ Oerie beigetreten. „Damals war es noch ein reiner Fußballverein. Wir haben zunächst auf von Bauern freigegebenen Acker- und Feldflächen gespielt und später am Ortsausgang der Bennigser Straße, bis wir am heutigen Standort anfingen“, blickte der lange Jahre mitspielende Flohr zurück.

Immer mehr kam für ihn jedoch zunächst die Jugendbetreuung dazu, dann die Alten Herren – und das Schiedsrichteramt. „Bis in die Kreisliga habe ich gepfiffen. Und pfeifen tue ich auch heute noch, um zu vermeiden, dass mein Verein Strafe zahlen muss, wenn er keinen eigenen Schiedsrichter für ein Spiel stellen kann“, begründet der inzwischen 80-Jährige sein ungebrochenes Engagement, für das er aktuell immer noch ein- bis zweimal in der Woche in und um Hannover unterwegs ist.

Für diesen Einsatz wird er wohl im kommenden Frühjahr eine weitere, überregionale Ehrung vom Verband erhalten: für das dann 40 Jahre ausgeübte Schiedsrichteramt. Sein Kommentar beim Blick zurück: „Ich hätte damit noch zehn bis 15 Jahre früher anfangen sollen …“

Schulenburg gelingt der Doppel-Erfolg

Mit einem Pokal-Double für den TSV Schulenburg endeten nach insgesamt zwölf Spielen die am Wochenende in Hüpede veranstalteten Pattenser Fußball-Stadtmeisterschaften.

Bei den Männern siegte souverän der TSV Schulenburg, mit insgesamt 12 Punkten bei 16:1 Toren. Zweiter wurde die das Turnier anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens ausrichtende SpVg Hüpede/ Oerie, mit 7 Punkten und 13:5 Toren, vor dem TSV Pattensen III (7 Punkte, 11:6 Tore), Tuspo Jeinsen (3 Punkte, 6:19 Tore) und dem Koldinger SV II (0 Punkte, 0:15 Tore).

Schulenburger-Double: Auf einem Gemeinschaftsfoto posieren die beiden Pattenser Stadtmeister 2019: das Damenteam und das Herrenteam des TSV Schulenburg. Quelle: privat

Stadtmeister der Frauen wurde in diesem Jahr ebenfalls der TSV Schulenburg, der sich mit zwei Siegen im Hin- und Rückspiel gegen das Frauenteam vom TSV Pattensen durchsetzen konnte. Damit lösten die Schulenburgerinnen nicht nur die Vorjahressiegerinnen ab, sondern sorgten zugleich für die doppelte Stadtmeisterschaft des TSV Schulenburg bei den Männer- und Frauenteams im Stadtgebiet.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann, die sich wohnortbedingt über den Doppelsieg ihres Heimatortes freute, und Wolfgang Fürmeyer, stellvertretender Sportring-Vorsitzender, übergaben am Sonntagabend die Pokale an die beiden siegreichen Teams. „Bei den extremen, hohen Temperaturen war es für alle Mannschaften ein anstrengendes Wochenende. Hüpedes Spartenleiter Benjamin Herrmann und sein Team haben das Turnier ausgezeichnet vorbereitet“, lobte Wolfgang Fürmeyer die Veranstaltung.

Von Torsten Lippelt