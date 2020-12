Pattensen-Mitte

Beinahe wäre die Premiere gehörig misslungen: Als die drei Diakoninnen des Kirchenkreises Laatzen-Springe, Isabelle Watral, Katrin Biesalski und Jana Thiel, am Sonntagnachmittag mit ihrem weihnachtlich dekorierten Bulli aufbrechen wollten, um das Friedenslicht in Springe abzuholen und weiter zu verteilen, sprang das Auto nicht mehr an. „Wir mussten ganz schnell improvisieren“, sagte Biesalski. Sie warfen schnell alle Utensilien in ihr Privatauto. Dabei erlitt das Holzkreuz einen kleinen Knacks. Doch das entpuppte sich nicht als schlechtes Omen. Mit dem Ersatzfahrzeug verteilten sie das Friedenslicht in Pattensen-Mitte, Rethen und Arnum an insgesamt rund 70 Bürger.

„Früher haben wir das öfter geholt – damals lebten wir noch in Gehrden“, sagte Marion Seliger. Sie lebt mit ihrem Mann Thomas und Hund Nino inzwischen in Pattensen und zog am Sonntagabend spontan zur St.-Lucas-Kirche. In einem Korb hatte das Paar zwei Gläser mit jeweils einer Kerze mitgebracht. „Das Licht abzuholen ist ein schönes Erlebnis. Es gibt uns ein gutes Gefühl“, sagte Thomas Seliger. Bevor die Verteilung startete, hob sein Vierbeiner, ein Coton de Tuléar, sein Bein am auf dem Corvinusplatz aufgestellten und schon leicht lädierten Holzkreuz. Die Diakoninnen nahmen die Situation mit Humor und fingen an zu lachen. „Es ist halt ein Hund“, sagte Marion Seliger entschuldigend.

Anzeige

20 Personen holen das Friedenslicht in Pattensen ab

Neben dem Ehepaar Seliger holten sich in Pattensen-Mitte noch etwa 20 weitere Personen das Friedenslicht ab. „In dieser traurigen Zeit ist es schön, ein wenig Licht nach Hause zu transportieren“, sagte Peter Fricke. Seine Nachbarin war ebenfalls vor Ort. „Wenn bei einem von uns das Licht ausgehen sollte, kann der andere es wieder entzünden“, sagte der 46-Jährige. „Wir haben das noch nie gemacht, es ist aber ein schönes Symbol“, sagte Fricke, bevor er sich zu Fuß auf den etwa 20-minütigen Heimweg begab.

In Arnum hatten sich am späten Sonntagnachmittag 20 Menschen das Licht an der Friedenskirche abgeholt. In Rethen erschienen anschließend rund 30 Personen an der St.-Petri-Kirchengemeinde.

„Eigentlich war an jedem Standort eine Lichterandacht geplant“, sagte Diakonin Biesalski. Aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen verzichteten die drei Diakoninnen aber darauf. „Wir wollten vermeiden, dass die Menschen unnötig lange verweilen.“ So beteten die Besucher lediglich gemeinsam das „Vater unser“ und zogen anschließend mit ihrem Licht davon.

Friedenslicht-Aktion startete 1986 in Österreich

Das Friedenslicht wird in jedem Jahr in Bethlehem in der Geburtsgrotte von Jesus von einem Kind entzündet und von dort per Flugzeug nach Wien transportiert. Von dort aus gelangt es in viele weitere Länder, unter anderem nach Deutschland. Der Österreichische Rundfunk hatte die Aktion 1986 gestartet. Das Licht soll als Botschafter des Friedens ab dem dritten Adventswochenende durch die Länder reisen. Mehrere Pfadfindergruppen engagieren sich dabei.

Von Mark Bode