Frauen nähen Hunderte von Mund-Nasen-Masken

Frauen in Pattensen nähen in diesen Tagen Hunderte von sogenannten Mund-Nasen-Masken. Sie verhindern im Ernstfall nicht, dass das Corona-Virus doch durch den Baumwollstoff dringt und eingeatmet wird, wenn er zu feucht wird. Aber sie sorgen als Tröpfchenbremse und Gesichtsabdeckung dafür, dass man nicht durch Husten, Niesen oder wegen feuchter Aussprache eventuell andere infiziert oder sich oft unbedacht mit den Händen im Gesicht reibt: selbst genähte Mund-Nasen- Masken.

Auch im Stadtgebiet von Pattensen sind seit Beginn der Corona-Krise immer mehr nähbegabte Frauen – Informationen über diesbezüglich nähende Männer liegen nicht vor – damit beschäftigt, für private und kommunale Einrichtungen mit starkem Personenkontakt Masken zu nähen. Und das in ihrer Freizeit, ehrenamtlich und für den Empfänger kostenlos oder auch gegen eine gern gesehene Spende.

Jenny Bluhm und Sarah Franke haben diese farben- und motivfrohe Mundschutzmasken genäht. Quelle: Torsten Lippelt

Stoff ist farbenfroh gemustert

Dass die Mund-Nasen-Masken nicht immer arztmäßig-weiß oder krankenhaus-mäßig grün sein müssen, zeigen die in Elternzeit befindliche Studentin Sarah Franke aus Pattensen und ihre sonst als Tagesmutter aktive Freundin Jenny Bluhm aus Oerie. Sie überreichten der Pattenser Physiotherapeutin Ingrid Ulrich für deren Arbeit 30 von dieser am Vortag bestellte Masken mit Gummizug.

Der Baumwollstoff dafür stammt aus eigenen Vorräten und Spenden von der Patchworkdiele Jeinsen und dem Stoffspatzen-Geschäft in Laatzen. Und ist deshalb zumeist farbenfroh und mit zahlreichen Motiven bedeckt: mit Erdbeeren und kleinen Ankern, Hasen und Herzen.

Spenden für Masken gehen an zwei Geschäfte

„ Jenny und ich haben in den letzten acht Tagen mehr als 230 Masken genäht. Die haben bisher schon diverse Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Pattensen – bis hin zur MHH-Kinderstation in Hannover – aber auch Pattenser Apotheken und unser Schornsteinfeger gegen eine gern gesehene Spende erhalten“, weiß Sarah Franke zu berichten. Sogar ihr zehnjähriger Sohn Ben hilft mit.

Die jeweils rund zehn Euro Spende pro individueller Maske werden komplett an zwei kleinere Pattenser Geschäfte weitergegeben, um in der schweren Zeit etwas zu helfen.

„Ich habe keine Masken mehr auf Vorrat für meine Praxis und die Kunden gehabt. Nun kann jeder am Eingang eine erhalten. Und wenn er sie beim Gehen wieder abgegeben hat, werden diese bei 60 Grad in der Maschine gewaschen“, freut sich Ulrich über diese uneigennützige Hilfe.

Franke und Bluhm freuen sich über Mithilfe, weitere Aufträge und auch Materialspenden von Gummi- sowie Schrägbändern zum Befestigen hinter dem Kopf. Der Kontakt bei Facebook zu Franke ist als „Sar Ah“ und in der Gruppe „ Pattensen an der Leine“ möglich.

Auch andere Gruppen sind aktiv

Auch andere Gruppen sind diesbezüglich aktiv: Eine sonst seit Jahren bei Mobile aktive Kreativgruppe von bis zu 15 Frauen aus Pattensen-Mitte und Jeinsen hat zu Hause in den vergangenen zwei Wochen mehr als 50 Gesichtsmasken genäht und ebenfalls bereits kostenlos weitergegeben.

Weitere 60 werden kurzfristig überreicht werden. „30 Stück davon hat in der letzten Woche das Pflegewohnstift An der Schützenallee erhalten. Die neuen bekommen jetzt Pattenser Einrichtungen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben“, berichtet die Nähaktion-Koordinatorin Martina Götz aus Pattensen-Mitte. Gefertigt werden die Behlfsmasken in jeweiliger Heimarbeit aus gespendeten Stoffen und aus eigenen Vorräten der sozial engagierten Näherinnen.

Darüber hinaus bieten in Jeinsen das DRK und die Landfrauen selbst genähte Behelfs-Mund-Nasen-Schutz-Masken an. Bei Bedarf steht Margrit Schramm, Vorsitzende der LandFrauen Jeinsen, als Ansprechpartnerin zur Verfügung: unter Telefon (05066) 9049566 oder Mobil unter (0176) 56745744 sowie unter schramm1311@gmx.de per E-Mail.

Zur Galerie Inzwischen gibt es im Stadtgebiet von Pattensen mehrere Initiativen, bei denen Frauen Mund-Nasen-Masken nähen. Sarah Franke und Jenny Bluhm haben für die Masken für Ingrid Ulrich besonders farbenfroh Stoffe gewählt.

Von Torsten Lippelt