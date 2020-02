Rund 20 verkleidete Männer haben am Sonnabend in Pattensens Ortsteil Reden Spenden gesammelt. Dabei haben die gruselig aussehenden Gestalten an nahezu jeder der rund 140 Haustüren im Ort geklingelt und auch Autos angehalten. Der Erlös des Fastnachtslaufs kommt den Kindern im Ort zu Gute.