Pattensen

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Ratsfraktionen beschlossen, auf den Vortrag ihrer Haushaltsreden zu verzichten. Mit Ausnahme von Dirk Meyer (UWJ) haben dennoch alle Fraktionsvorsitzenden eine Haushaltsrede geschrieben. Meyer hatte allen drei Haushaltsentwürfen nicht zugestimmt. „Wir haben mit der Absetzung der Strabs ohne eine stabile Gegenfinanzierung die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Damit sehe ich im Haushalt schon jetzt eine Unterdeckung, die rechtlich nicht genehmigungsfähig sein wird“, sagte er in der Sitzung. Aus diesem Grund habe er auf die Haushaltsrede verzichtet.

Georg Thomas (CDU)

Goerg Thomas ist Vorsitzender der CDU-Fraktion. Quelle: privat

Aus Sicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden gibt es keine Alternative zu dem eingeschlagenen Sparkurs. „Wir sichern uns so Handlungsspielräume. Zum Beispiel, um in neue Kindergärten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser oder Spielplätze zu investieren.“ Die CDU kämpfe auch deshalb so sehr für Einsparungen, um „die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft“ nicht durch Schulden zu belasten. Eine Erhöhung der Steuern hält die CDU-Fraktion nicht für sinnvoll. Davon bleibe nur wenig in der Stadt selbst. „Stattdessen müssen wir mehr Regionsumlage zahlen und bekommen weniger Geld vom Land“, teilt Thomas mit. Er gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren weitere Einsparungen in Haushalt und im Stellenplan der Stadtverwaltung nötig sein werden.

Andreas Ohlendorf (SPD)

Andreas Ohlendorf ist SPD-Fraktionsvorsitzender. Quelle: Tobias Lehmann

Der SPD-Fraktionsvorsitzende führt aus, dass die interfraktionelle Gruppe Kürzungen im Haushalt vorgenommen hat, die nicht akzeptabel seien, weil dadurch laufende Verträge mit Betreibern von Kindertagesstätten gebrochen werden und auch die Regionsumlage gekürzt wird, zu dessen Zahlung die Stadt verpflichtet ist. Auch Streichungen von zusätzlichen Stellen, die die Stadtverwaltung gefordert hatte, werden aus seiner Sicht zu Problemen führen, da geplante Projekte wie der Neubau der Grundschule und der Kindertagesstätte in Schulenburg oder die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser so verzögert werden. „Es bleibt abzuwarten, wie die interfraktionelle Gruppe das der Bevölkerung erklären will“, schreibt Ohlendorf.

Sandra Stets (Bündnisgrüne)

Sandra Stets ist Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: privat

Die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen kritisiert, dass der jetzt beschlossene Haushalt „keinen Raum zum Atmen“ lasse. Sie wirft den Mitgliedern der interfraktionellen Gruppe vor, sich für eine lange Liste von Einsparungen gefeiert zu haben, ohne zuvor mit den Fachleuten aus der Stadtverwaltung darüber gesprochen zu haben, ob diese Einsparungen überhaupt möglich sind. Stets freut sich, dass der Rat den Anträgen ihrer Fraktion auf eine Förderung des Radverkehrs sowie die Prüfung öffentlicher Gebäude auf eine Nachrüstung von Fotovoltaikanlagen zugestimmt hat. Allerdings zweifelt sie an der Umsetzbarkeit, da die interfraktionelle Gruppe aus ihrer Sicht dem Rathaus nicht das nötige Personal dafür genehmigt.

Klaus Iffland (UWG)

Klaus Iffland ist Vorsitzender der UWG-Fraktion. Quelle: privat

Der Fraktionsvorsitzende der UWG macht deutlich, dass die interfraktionelle Gruppe mit dem Haushalt ein erkennbares Signal setzen will, um 2025 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dabei seien alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. „Auswirkungen auf den Stellenplan sind unvermeidlich.“ Kündigungen werde es keine geben. Doch die Neubesetzung von Stellen soll einer „deutlich intensiveren Prüfung als bisher“ unterzogen werden. Auch freiwillige Leistungen sollen auf den Prüfstand kommen. Es verstehe sich von selbst, dass Kürzungen bei laufenden Verträgen nicht möglich sind. Iffland plädiert an alle Ratsmitglieder, für kreative Lösungen eher ein „warum nicht“ als ein ablehnendes „ja, aber“ in den Vordergrund zu stellen.

Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler)

Hans-Friedrich Wulkopf ist Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Quelle: privat

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler macht vor allem Fehler in der Vergangenheit für die aktuelle Situation der Stadt verantwortlich. „Hätte die Stadt hier und da mal etwas mehr Mut gehabt und etwas investiert, zum Beispiel in Feuerwehrgerätehäuser, dann wären die Summen heute nicht so hoch. Doch das sind nun einmal die Fehler der Vergangenheit für die wir heute die Quittung bekommen“, schreibt Wulkopf. Der Fraktionsvorsitzende teilt mit, dass im Haushalt keine Luxusgüter aufgeführt sind, sondern alle Investitionen notwendig sind. Weiterhin spricht sich Wulkopf für ein Wachstum aus, das alle Stadtteile einbezieht und „nicht nur Pattensen-Mitte“.

Von Tobias Lehmann