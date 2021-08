Pattensen

Im Norden von Pattensen-Mitte hätte das Neubaugebiet Mühlenfeld entstehen können. Doch das wurde von der Politik abgelehnt. Die Folgekosten wären zu hoch gewesen. Denn mit zusätzlichen Einwohnern wäre auch der Bau zusätzlicher Infrastruktur erforderlich geworden. Doch wenn nicht am Mühlenfeld, wo kann in Pattensen neuer Wohnraum geschaffen werden?

Das sagt die CDU:

„Das Neubaugebiet Mühlenfeld ist nur unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen abgelehnt worden. Das letzte Wort ist hier sicherlich noch nicht gesprochen. Wir sind generell dafür, neuen Wohnraum zu schaffen. Auch durch kleinere Baugebiete in den Ortsteilen, aber auch durch eine Nachverdichtung in der Kernstadt. Am Rande der Erweiterung des Gewerbegebietes soll ebenfalls eine Wohnbebauung erfolgen. Es gibt also immer wieder Gelegenheiten für die Schaffung von neuem Wohnraum.“

Das sagt die SPD:

„Lebenswerter, bezahlbarer Wohnraum ist für uns eine Notwendigkeit und so müssen wir schnellstens, was jetzt mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (kurz ISEK) auch passiert, unsere Vorstellungen und Bedarfe diskutieren und formulieren. Im Verlauf dieser Gespräche werden wir feststellen, dass wir Kita- und Schulplätze genauso mitdenken müssen wie unsere städtische Infrastruktur: Freizeitflächen, Ärzte, Wege und Straßen, Anbindungen an die Ortschaften und so weiter.“

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

„Nach dem großen Baugebiet Pattensen-Mitte Nord haben wir die Situation, dass die Infrastruktur wie zum Beispiel die Kitas und die Grundschule an ihre Grenzen stoßen. Wir dürfen aktuell nicht weiter in riesigen Neubaugebieten auf der grünen Wiese denken. Innenverdichtung geht vor Neuversiegelung und Flächenverbrauch wertvoller Ackerflächen. In absehbarer Zeit müssen weitere, kleine Gebiete mit flächenverbrauchsarmen Wohnformen und preiswerten Mietwohnungen neu entwickelt werden.“

Das sagt die UWG:

„Wenn der Bedarf vorhanden ist, sollten zunächst Baulücken geschlossen und dann erst neue Gebiete ausgewiesen werden. Dazu ist ein gesamtheitliches Konzept erforderlich, welches mit Blick auf die Klimakrise von Experten entwickelt werden muss. Die Kosten dazu müssen über die Preise umgelegt werden.“

Das sagt die UWJ:

„Durch die Sanierung und die Umnutzung von Gebäuden vor allem auch in den Ortsteilen, um die dort vorhandene Infrastruktur zu erhalten!“

Das sagen die Freien Wähler:

„Das Baugebiet Mühlenfeld ist zur Zeit nur zurückgestellt und nicht endgültig abgelehnt. Die Freien Wähler sind nicht nur für eine einseitige Erweiterung von Wohnraum in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen.“

Das sagt die FDP:

„Das Neubaugebiet Mühlenfeld wäre ideal gewesen. Die Ablehnung ist in jedem Fall nochmals zu überdenken. Parallel dazu ist die Verwaltung zu einer Bestandsaufnahme aufzufordern, welche Flächen grundsätzlich als Bauland ausgewiesen werden können. Die Lage Pattensens im Speckgürtel von Hannover muss dafür genutzt werden die Stadtentwicklung positiv zu beeinflussen. Auch hier gilt: Stillstand ist Rückschritt und kann nicht toleriert werden.“

Von Mark Bode