Pattensen

Der Ausbau der Gewerbefläche in Pattensen-Mitte erhitzt seit Jahren die Gemüter. Einige möchten die Schuld auf den dort siedelnden Feldhamster schieben, der vom Aussterben bedroht ist. Andere sehen eher ein Versagen bei der Stadtverwaltung. Die Parteien erklären, wie sie weitere Gewerbetreibende für Pattensen gewinnen möchten.

Das sagt die CDU:

„In Pattensen fehlen Gewerbeflächen. Bereits 2018 hat die Region Hannover der Stadtverwaltung umweltverträgliche Maßnahmen zur Erweiterung des Gewerbegebietes vorgeschlagen. Die Stadtverwaltung hat aber an einer Umsiedlung des streng geschützten Feldhamsters festgehalten, der die Fläche besiedelt. Jetzt übernimmt die HRG die Entwicklung und setzt die vorgeschlagenen Maßnahmen um. Da hat die Stadtverwaltung wertvolle Zeit verschenkt. Die Verwaltung muss sich auch mehr als Dienstleister verstehen.“

Das sagt die SPD:

„Pattensen hat mit seiner geografischen Lage vor den Toren Hannovers, mit einem kurzen Weg zur A 7 und A 2 gute Voraussetzungen für die Unternehmungen. Die Anfrage nach Gewerbeflächen ist erfreulich und die Position des Wirtschaftsförderers in der Stadt Pattensen hat eine hohe Akzeptanz bei den Firmen. Die größte Herausforderung ist der schützende und verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und hier mit dem Feldhamster. Wir unterstützen unsere Stadt bei den zwingend notwendigen Maßnahmen und Konzepten zum Schutze des Hamsters, um zeitnah mit den bereits geplanten Gewerbeflächen Angebote machen zu können.“

Das sagen Bündnis 90/Die Grünen:

„Die Möglichkeiten für innovative, zukunftsorientierte Gewerbetreibende muss verbessert werden. Die Einrichtung des Coworking-Space von Mobile ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Dienstleistungsbetriebe müssen ein attraktives Umfeld vorfinden, sei es durch passende Infrastruktur oder auch durch entsprechende Büroflächen. Ein Gründungs- und Innovationszentrum mit Beratung durch die Wirtschaftsförderung wäre wünschenswert.“

Das sagt die UWG:

„Es muss ein ehrlicher Dialog geführt werden: Was wird benötigt, welche Flächen stehen zur Verfügung und wie lässt sich das in ein Konzept für die ganze Stadt einbinden? Das geht nur über ein ansprechendes Gewerbegebiet. Voraussetzungen hierfür ist eine entsprechende Infrastruktur, insbesondere mit schnellem Internet. Pattensen liegt logistisch gesehen an einer günstigen Stelle, ist schnell zu erreichen und dürfte daher für Unternehmen interessant sein.“

Das sagt die UWJ:

„Durch unbürokratische Unterstützung bei der Ansiedlung – das gilt besonders für mittelständische Unternehmen, die auch Steuern in der Stadt zahlen. Sogenannte Global Player brauchen wir nicht!“

Das sagen die Freien Wähler:

„Durch Ausbau der Gewerbegebiete in den Ortsteilen und der Gewerbeflächen in der Stadt. Entwicklung neuer Gewerbegebiete in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft der Region und Verbesserung der Verkehrsanbindung und des ÖPNV.“

Das sagt die FDP:

„Für die erfolgreiche Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist ein beschleunigter Ausbau von marktgerecht erschlossenen Flächen unabdingbar. Die Vorzugslage an der B 3 und die nahen Autobahnen A 7 und A 2 muss verstärkt vermittelt werden. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sind selbstkritisch zu hinterfragen und zu optimieren. Auch ist die Frage zu stellen, wie die Verwaltung enger mit den Gewerbetreibenden und deren Anliegen und Wünschen agieren kann.“

Von Mark Bode