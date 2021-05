Pattensen-Mitte

Heidemarie Langrehr atmet tief durch. Die vergangene Woche sei ganz schön anstrengend gewesen. „Jetzt brauchen wir alle etwas Ruhe“, sagt sie. Langrehr gehört dem Förderverein Rettungsring an und hat den Flohmarkt im Pattenser Bad mit organisiert und durchgeführt. Mit dem Ergebnis sind alle Beteiligten zufrieden. Zwar möchten sie die genaue Summe der Einnahmen nicht nennen, verraten aber. „Es sind einige Tausend Euro und ist damit eines der Topergebnisse, die wir beim Flohmarkt insgesamt erzielt hatten“, sagt Fred Oeltermann, der Geschäftsführer der Bad-Betriebsgesellschaft und Vorstandsmitglied des Rettungsrings ist. Die Einnahmen würden laut der Organisatoren gänzlich zum Erhalt des Bades beitragen.

Mindestens ein Pattenser ist mit dem Flohmarkt allerdings nicht einverstanden gewesen. Er beschwerte sich bei der Stadt darüber, dass diese Veranstaltung genehmigt worden sei, wobei laut gültiger Corona-Verordnung des Landes Flohmärkte eigentlich nicht erlaubt seien. Eine Antwort konnte die Stadt allerdings nicht liefern, da diese laut Stadtsprecherin Andrea Steding dafür gar nicht zuständig sei. Es sei Sache der Region Hannover und des Gesundheitsamtes gewesen, eine Veranstaltung in dieser Form zu genehmigen. Doch auch von dieser Seite lag kein Einverständnis vor.

Organisatoren stellen keinen Antrag bei der Region

„Wir haben gar keinen Antrag gestellt“, gesteht Oeltermann. Er habe die Corona-Verordnung so interpretiert, dass der Flohmarkt unter Einhaltung bestimmter Hygiene- und Abstandsregeln sowie Zugangsbeschränkungen möglich sein sollte. „Wir fürchten nicht, dass nun noch etwas nachkommt. Es ist auch alles gut ausgegangen und Pattensen ist kein Corona-Hotspot geworden“, sagt er. Regionssprecherin Sonja Wendt erklärt dazu, dass keine Anzeige gegen die Organisatoren vorliege. Deshalb bestehe auch kein Handlungsbedarf mehr. Zudem hatte eine Polizeistreife gleich am ersten Öffnungstag den Flohmarkt unter die Lupe genommen und nichts zu beanstanden.

Besonders am ersten Wochenende ist das Interesse groß gewesen. Am Morgen des 1. Mai hatte es einen so großen Andrang gegeben, dass einige Besucher vor der Tür auf den Einlass warten mussten. „Ansonsten hat es sich aber immer gut über die Woche verteilt“, sagt Langrehr. Damit sei der Plan des Entzerrens aufgegangen. Anders als in den zurückliegenden Jahren hat der Förderverein den Flohmarkt aufgrund der Corona-Pandemie und geltenden Abstandsregeln diesmal auf acht Tage ausgedehnt. Interessierte sollten mehr Zeit für einen Besuch haben.

Manchmal herrscht „tote Hose“

In der Woche sei es allerdings für die eingesetzten Helfer „manchmal etwas langweilig“ gewesen, berichtet Langrehr. „Da war teils tote Hose.“ Vormittags seien vereinzelte Besucher zum Schlendern vor Ort gewesen. „Dann kamen nach Beendigung des Mittagsschlafes noch einmal welche“, sagt sie.

Doch die Einnahmen seien sehr erfreulich gewesen. „Es hat sich wirklich gelohnt“, sagt Langrehr. Besonders überrascht sei sie gewesen, dass sehr viele Bücher verkauft wurden. „Auch im Spielzelt haben wir sehr viel Geld eingenommen“, sagt sie. Beim Porzellan sei der Verkauf ebenfalls gut gewesen, „aber da hatten wir auch schon mal mehr“. Weiteres Geschirr sei hingegen in diesem Jahr nicht sehr gut nachgefragt gewesen, ebenso blieben viele Spiegel unbeachtet. Die schönsten und vermeintlich wertvollsten Gegenstände hatte das Team nach dem letzten Flohmarkttag eingepackt und schon für den Flohmarkt im nächsten Frühjahr sicher eingelagert. „Bei einigen Dingen muss man etwas Geduld haben, bis sie einen neuen Besitzer finden“, sagt Langrehr.

Drei Monate an Arbeit

Einige Besucher hätten ihr gegenüber den Flohmarkt gelobt. „Sie waren begeistert, dass bei uns alles so ordentlich, sauber und gut sortiert gewesen ist“, sagt Langrehr. „Wir haben ja auch drei Monate Arbeit hineingesteckt“, erläutert sie. Die von Privatpersonen angelieferten Kisten und Taschen wurden gründlich gereinigt und sortiert. „Es ist nur schade, dass einige diese Gelegenheit genutzt haben, um ihren Müll bei uns vor der Tür abzuladen“, sagt die Organisatorin.

Die Waren, die nicht verkauft wurden, sollen in den nächsten Tagen an einen Flohmarktaufkäufer gehen. Dieser schafft gegen einen geringen Preis alles aus dem Bad. „So sparen wir uns, einen Container zu bestellen und die Sachen selber zu entsorgen“, sagt Oeltermann.

Kränzemarkt startet am 20. November

Im nächsten Jahr möchten die Organisatoren des Rettungsrings den Flohmarkt gerne an zwei Wochenenden öffnen und in der Woche ruhen lassen. „Dann wird es für uns nicht ganz so stressig“, sagt Langrehr. Der Termin für den Flohmarkt steht zwar noch nicht fest. Allerdings weist sie schon auf den Kränzemarkt hin, der am 20. November beginnen und am ersten Advent, 28. November, enden soll.

Von Mark Bode