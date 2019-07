Hüpede/Oerie

Am dritten Tag in Folge kam es zu einem Flächenbrand im Stadtgebiet von Pattensen, wie Stadtbrandmeister Thorsten Steiger mitteilte. Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Hüpede und Oerie alarmiert. An der Landesstraße 402 zwischen Hüpede und Pattensen musste auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern der Seitenstreifen abgelöscht werden.