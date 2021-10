Pattensen

Herbert Lütgeharm steigt beschwingt in das Führerhaus des Treckers und startet den Motor. Mit vier Stundenkilometern fährt der Pattenser Landwirt mit dem Gefährt und einem angehängten Striegel etwa 50 Meter weit über ein Feld. Lütgeharm betrachtet kurz darauf das Ergebnis auf dem Feld. Viele Pflanzen, nicht nur Beikraut, wurden von den Metallstangen des Striegels herausgerissen. Das Striegeln soll in Teilen den Verzicht auf Isektizide und Herbizide in der Landwirtschaft kompensieren. Ob das zum gewünschten Erfolg führt, sollen im nächsten Jahr Zwischenergebnisse des Finka-Projekts zeigen. Lütgeharm beteiligt sich daran und berichtet bei einem Treffen am Feld von den ersten Erfahrungen.

Die Landwirte Götz Schumacher (links) aus Lüdersen und Herbert Lütgeharm aus Pattensen bilden beim sogenannten Finka-Projekt ein Betriebspaar. Quelle: Mark Bode

Finka steht für „Förderung von Insekten im Ackerbau“ und soll zu mehr Biodiversität durch den Verzicht der konventionellen Landwirte auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln führen. Dabei kooperieren jeweils zwei Landwirte eng miteinander. Sie bilden ein sogenanntes Betriebspaar. Bio-Landwirt Lütgeharm hat sich dabei mit Götz Schumacher aus Springe-Lüdersen zusammengeschlossen. Schumacher besitzt auch auf Pattenser Gebiet Ackerflächen. „Wir kennen uns schon lange, der Austausch ist ganz unkompliziert“, sagt Lütgeharm. Er hatte seinen Betrieb 2017 auf ökologischen Anbau umgestellt und soll den Kollegen mit konventioneller Landwirtschaft beraten. Lütgeharm betrachtet es aber eher als gegenseitigen Austausch. „Wir möchten jeweils etwas vom anderen lernen“, sagt der Pattenser.

Je langsamer, desto besser

Das Ergebnis seiner kurzen Demonstrationsfahrt mit dem Striegel hat seinen Erwartungen entsprochen. „Das Striegeln ist immer ein Kompromiss“, sagt Lütgeharm beim Betrachten der herausgerissenen jungen Winterrapspflanzen. „Je langsamer ich mit dem Striegel über das Feld fahre, desto besser ist es für die Pflanzen“, erklärt der 66-Jährige. „Bei drei Stundenkilometern wäre das Ergebnis schon wieder ein anderes gewesen – ein besseres“, sagt er.

Ende August wurde der Winterraps auf der zwei Hektar großen Fläche von Schumacher und dem etwa gleichgroßen Vergleichsareal von Lütgeharm eine Hundert Meter entfernt ausgesät. Mit dem Striegel sollen aufkommende sogenannte Beikräuter – umgangssprachlich: Unkräuter – durch die dünnen Metallstangen mit Erde verschüttet werden und nicht mehr weiterwachsen.

Erdflo frisst gerne Raps

Lütgeharm hätte in diesem Jahr gar keinen Winterraps angepflanzt, wenn er sich nicht am Finka-Projekt beteiligt hätte. Der Grund ist ein ganz winziger: der Erdflo. „Es gibt gegen den kein adäquates Mittel“, sagte Lütgeharm. Deshalb lohne sich der Anbau für ihn nicht, weil der Ertrag gering wäre. Der Schädling frisst sich schließlich gerne durch den Raps. Gegen andere Schädlinge, beispielsweise den Kartoffelkäfer, würden bestimmte Öle helfen, die den Panzer verkleben und den Käfer sterben lassen. Dennoch ist Lütgeharm offen für die Erfahrungen, die er in den nächsten Jahren noch sammeln wird. „Es ist eine spannende Sache“, sagt er.

Das sogenannte Striegeln mit landwirtschaftlichem Gerät kann dem Winterraps durchaus schaden. Quelle: Mark Bode

Die Zusammenarbeit der beteiligten Betriebe wird wissenschaftlich begleitet durch Untersuchungen, wie sich der Verzicht auf Insektizide und Herbizide auf die Unkräuter und damit auch auf die Insektenvielfalt auswirkt. In der Finka-Versuchsfläche wurden spezielle Fallen und Nisthilfen aufgestellt, mit denen sich zum Beispiel Wildbienen, Fluginsekten oder Käfer zählen lassen, um die Veränderung in Anzahl und Art der hier vorkommenden Insekten beobachten zu können.

Projekt läuft bis Ende 2025

Auch die sich verändernde Ackerbegleitflora wird parallel dazu bestimmt und dokumentiert. Bis Ende 2025 arbeiten die Betriebspaare im Projekt Finka zusammen, um Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben. Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesumweltministerium sowie der niedersächsischen Ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz gefördert.

Von Mark Bode