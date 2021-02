Wegen eines befürchteten Brandes ist die Feuerwehr Pattensen am Sonnabend zu einem Lidl-Markt an der Göttinger Straße gerufen worden. Auch die Berufsfeuerwehr Hannover wurde noch benötigt.

An dem Feuerwehreinsatz in Pattensen waren am Sonnabend 20 Ehrenamtliche und ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Hannover beteiligt. Quelle: Felix Koenig (Archiv)