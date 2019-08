Rekordwert beim 3. Charity-Lauf in Pattensen. Der SV Koldingen hat am Wochenende 266 Teilnehmer jeden Alters – und damit fast doppelt so viele wie in den vorangegangenen Jahren – gezählt. Die Einnahmen kommen der „Aktion KiCK“ im Kinderkrankenhaus Bult zugute.