Schulenburg

An einer Bushaltestelle in Schulenburg hat am Sonnabend ein Mülleimer gebrannt. Die Ortsfeuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger mit. Ein Busfahrer hatte den Rauch an der Haltestelle „Denkmal“ bemerkt.

Mülleimer an Bushaltestelle brennt

Die Ortsfeuerwehr goss Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug in den Eimer. Der Einsatz mit zehn Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeugen sowie zwei Polizeibeamten mit einem Fahrzeug sei nach etwa zehn Minuten beendet gewesen, erläuterte Steiger. Zur Ursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer