Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonnabendvormittag in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schulenburg einen Rauchmelder gehört und alarmierte die Feuerwehr. Die Rettungskräfte eilten zur Straße Am Anger, ebenso Polizei und Rettungsdienst.

In der Wohnung sei niemand gewesen, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger mit. Ein Verwandter habe die Wohnung mit einem Zweitschlüssel geöffnet. Die Feuerwehrleute konnten aber Steiger zufolge weder ein Feuer noch Rauch entdecken und deaktivierten den Melder.

Im Einsatz waren 16 Mitglieder der Ortsfeuerwehr Schulenburg mit drei Fahrzeugen und vier Mitglieder der Ortsfeuerwehr Jeinsen mit einem Fahrzeug. Hinzu kamen zwei Polizeibeamte sowie zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes und jeweils einem Fahrzeug.

