Pattensen

Die Geduld von Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann wird derzeit auf die Probe gestellt: Die Geräte für den Digitalfunk der Feuerwehren liegen größtenteils seit mehreren Wochen bereit, doch der Einbau verzögert sich. Die Region muss den Einbau im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung an eine Fachfirma vergeben. „Wir sind leider an Fristen gebunden, die das Verfahren unnötig in die Länge ziehen“, sagte Brüggemann bei der Präsentation der Geräte. „Natürlich ärgert mich die Verzögerung, aber dadurch ändert sich nichts.“ Er vermutet aber, dass alle Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren im Laufe des ersten Halbjahres 2021 mit der neuen Technik ausgestattet sein werden.

In einer Schulung hatte der Stadtbrandmeister erste Erfahrungen mit den digitalen Funkgeräten gesammelt. „Die Verständigungsqualität ist deutlich besser als beim analogen Funk“, sagte er. „Die Qualität ist wie bei einem Telefongespräch“, ergänzte Brüggemann. In der Vorführung stand eine Person neben einem laufenden Motor und unterhielt sich per Digitalfunk mit einer anderen. „Man konnte sich einwandfrei verständigen. Das Gerät filtert die Störgeräusche wunderbar heraus“, sagte Brüggemann und ergänzte: „Das ist schon eine faszinierende Technik.“

Anzeige

Digitalfunk soll Leitstelle entlasten

Die Leitstelle der Feuerwehr werde aufgrund der neuen Geräte deutlich entlastet. Wurde früher ein Einsatz an Feuerwehrleute weitergegeben, mussten sich diese beim Ausrücken, bei der Ankunft am Zielort, bei Einsatzende und bei der Rückkehr im Feuerwehrgerätehaus melden. In Zukunft solle dies mit einem Tastenknopfdruck am Gerät erfolgen, und die Informationen gelangen direkt an die Leitstelle.

Die neuen digitalen Funkgeräte sollen im ersten Halbjahr 2021 zum Einsatz kommen. Quelle: Mark Bode

Zudem wird beim Funken die Kennung des jeweiligen Gerätes übermittelt. Es wird also erkennbar, wer gerade funkt. Die einzelnen Feuerwehrleute werden somit überwachbarer, was zu deutlich höherer Funkdisziplin führen könne.

Probleme beim Empfang in abgelegenen Gebäudeteilen

Allerdings können auch immer wieder Probleme mit dem Digitalfunk auftreten. Davon habe auch Brüggemann bereits gehört. So bestehe die Gefahr, dass es beim Empfang in abgelegenen Gebäudeteilen oder in Kellern Schwierigkeiten gibt. Kritiker des Digitalfunks beklagen zudem, dass beim Sprechwunsch nicht sofort eine Verbindung besteht. Wenn ein Feuerwehrmann also direkt nach dem Tastendruck losspricht, werden die ersten Worte wahrscheinlich nicht übertragen. Doch der Verzögerung könne man auch etwas Positives abgewinnen: Der Sprecher sei gezwungen, noch einmal über seine Worte nachzudenken, ehe er sie artikulieren kann.

Die hohen Anschaffungskosten werden von Kritikern ebenfalls oft genannt. Für die Geräte in 21 Fahrzeugen sowie fünf provisorische Lösungen mit mobilen Geräten sind im Haushalt der Stadt Pattensen 80.000 Euro vorgesehen.

Alte Fahrzeuge erhalten nur eine provisorische Lösung

Da die Feuerwehren für Notfallsituationen einsatzbereit bleiben müssen, können jeweils immer nur ein oder zwei Fahrzeuge zeitgleich von den Technikern mit dem neuen Funkgerät ausgestattet werden. „Ideal wäre es, wenn die Spezialisten zu den Feuerwehrgerätehäusern kommen könnten“, sagte Brüggemann. Da die Feuerwehr sechs neue Fahrzeuge erhalten soll, werden in die alten keine festen digitalen Funkgeräte mehr verbaut. „Diese bekommen eine provisorische Lösung“, kündigte der Stadtbrandmeister an.

Ein paar digitale Handfunksprechgeräte hat die Stadt ebenfalls angeschafft. „Ich bin meist in meinem zivilen Fahrzeug unterwegs und kann dann das handliche Gerät nutzen“, sagte Brüggemann. Weitere Feuerwehr-Führungskräfte sowie Stadtmitarbeiter Stephan Hahn, der als Sachbearbeiter für den Bereich Feuerwehr zuständig ist, nutzen die kleinen Endgeräte ebenfalls.

Analogfunk bleibt vorerst bestehen

Trotz des bevorstehenden Wechsels zum Digitalfunk bedeutet dies noch nicht das Ende für den analogen Funk. „Die Stadt hatte den Wunsch, diese zur Sicherheit weiterhin in den Fahrzeugen zu haben, falls es mit den digitalen Geräten Probleme geben sollte“, erklärte Brüggemann. Beide Systeme funktionieren getrennt voneinander. Mit dem analogen Gerät könne man keine digitalen Funksprüche empfangen, erklärte Hahn.

Von Mark Bode