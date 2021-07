Schulenburg

Weil ein 36 Jahre alter Mann beim Wandern abseits der Wege des Marienbergs nahe des Schlosses Marienburg am Sonntagnachmittag plötzlich zusammengebrochen war, wurde die Feuerwehr Schulenburg und Jeinsen zur Rettung der Person gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet und der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Alarmierung erfolgt am Sonntag gegen 15.30 Uhr

Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute zum südlichen Abschnitt des Marienbergs an der Kreisstraße 505 gerufen. Bekannte des zusammengebrochenen Mannes hatten den Notruf abgesetzt und die Einsatzkräfte zur Unglücksstelle geleitet. Ein kleiner Trupp an Feuerwehrleuten wurde von Schulenburgs Ortsbrandmeister Jörg Penzold zur Erstversorgung des 36-Jährigen sowie zur Sicherung in das steile und unwegsame Gelände. Die Person war laut stellvertretendem Stadtbrandmeister Thorsten Steiger bei Bewusstsein, konnte aber nur bedingt sprechen und sich nicht mehr bewegen. Der Mann wurde von kurz darauf eintreffenden Sanitätern und einem Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 13 versorgt.

Die Feuerwehr wurde zur Personenrettung zur Kreisstraße 505 zwischen Leinebrücke und Bundesstraße 3 gerufen. Quelle: Thorsten Steiger/Feuerwehr Pattensen

Die Einsatzkräfte entschieden sich schließlich darauf, den Mann mittels einer sogenannten Schleifkorbtrage den Berg herunter zu lassen. Dafür musste die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Pattensen ausrücken, die mit diesem Gerät beladen ist. Die Zwischenzeit nutzten die Feuerwehrleute dafür, um einen Rutschweg für die Schleifkorbtrage aus Steckleiterteilen vorzubereiten. „Zudem wurden Bäume, Äste, Sträucher und Steine entfernt“, sagte Steiger.

Mann wird in Klinik in Hannover geflogen

Behutsam sei die Person schließlich herabgelassen und mit dem Rettungswagen zum Hubschrauber, der nahe der Nordstemmer Brücke gelandet war, transportiert worden. Christoph 13 brachte den 36-jährigen Mann schließlich in eine Klinik nach Hannover, wie Steiger mitteilte.

Von Mark Bode