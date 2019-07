Die Theater-AG und der Kurs Darstellendes Spiel der Ernst-Reuter-Schule führen am Dienstag, 2. Juli, das Stück „It’s all about equal oder I am totally not perfect“ in der Eisfabrik, Seilerstraße 15F, in der hannoverschen Südstadt auf. Die Schüler widmen sich darin künstlerisch Themen wie Kommunikation und Gleichgewicht