Feuerwehr rettet feststeckenden Hund aus Rohrleitung

Vardegötzen/Jeinsen

Ihr Jagdtrieb hat eine Hündin in Pattensen-Vardegötzen am Montag in eine Zwangslage gebracht: Das Tier geriet bei der Jagd nach einem Fuchs in ein Rohr und steckte fest. Nur mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Hündin befreit werden.

Nach Auskunft von Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger waren die Ortsfeuerwehren Jeinsen und Vardegötzen gegen 11 Uhr in die Feldmark bei Vardegötzen östlich der Bundesstraße 3 in Höhe des Abzweigs nach Oerie gerufen worden. Die Terrierhündin war ihrer Besitzerin entwischt und hatte an einer unterirdischen Rohrleitung zwischen einem landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg und einem Acker die Witterung eines Fuchses aufgenommen. Das Tier kroch vier Meter weit in die Röhre.

Leckelis locken den Hund nicht ins Freie

Das Gebell der Hündin führte die Jeinserin auf ihre Spur. Aber auch mit gutem Zureden und Leckerlis war Hündin Aila nicht wieder aus der Betonrohrleitung zu locken.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten am anderen Ende der Rohrleitung einen Fuchs, der etwa zweieinhalb Meter weit in der sogenannten Feldbrücke steckte.

Nach Rücksprache mit dem Jagdpächter und einem Vertreter des Realverbandes zogen sich die Feuerwehrleute zunächst zurück. Sie hofften, dass das Wildtier die Möglichkeit nutzen würde, aus dem Rohr zu flüchten und damit auch der Hund das Interesse verlieren würde.

Erdreich wird mit Radlader beiseite geschoben

Bei der Befreiungsaktion muss schließlich ein Radlader eingesetzt werden. Quelle: privat

Etwa zwei Stunden später kamen Feuerwehrkräfte aus Jeinsen und Vardegötzen der Hundebesitzerin auf ihr Drängen doch n0ch zu Hilfe. Ein Landwirt aus Vardegötzen, der selbst in der Freiwilligen Feuerwehr ist, schob mithilfe eines Radladers die Erde über dem Entwässerungsrohr beiseite.

Dann zerschlugen die Feuerwehrleute das Betonrohr und befreiten den Hund aus seiner Zwangslage. „Durch den Zugriff wurde es dem Fuchs auch zu ungemütlich, und er verließ sein Versteck durch das abgewandte Rohrende gemeinsam mit einem weiteren Exemplar der roten Raubwildgattung“, berichtete Feuerwehrsprecher Steiger.

Füchse halten Hund durch Erdwall auf Abstand

Die Füchse hatten den Hund auf Abstand halten können, indem sie Erde und Unrat, die sich in dem Rohr befanden, zwischen sich und dem Hund auftürmten. Unter Jägern ist dieses Verhalten von Füchsen oder auch Dachsen als „verklüften“ bekannt. Ernsthaft verletzt hatte sich offenbar keines der Tiere. Der Einsatz war gegen 15.30 Uhr beendet.

Nach ihrem großen Abenteuer ruht sich Aila zu Hause aus. Quelle: privat

Die Hundebesitzerin war über die Rettung ihres Vierbeiners überglücklich und bedankte sich ausdrücklich bei allen Helfern. Allerdings hat sie für die Rettung von Aila einiges auf sich genommen, wie Sprecher Steiger anmerkte. Der Einsatz der Feuerwehr ist in diesem Fall kostenpflichtig. Auch die Instandsetzung der Entwässerungsanlage und der Feldüberfahrt muss die Hundebesitzerin bezahlen.

Von Kim Gallop