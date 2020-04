Brennende Fichten lösen Dachstuhlbrand aus

Pattensen-Mitte/Arnum

Drei in Flammen stehende Fichten haben am Montagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz in der Altstadt von Pattensen ausgelöst. Funkenflug und starker Wind lösten unter anderem einen Schwelbrand in einer angrenzenden Physiotherapie-Praxis aus. Die Einsatzkräfte mussten zwei Drehleitern in Stellung bringen und unter Atemschutz vorrücken.

Anzeige

Menschen wurden nicht verletzt, die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mehr als 70 Feuerwehrleute aus Pattensen und Hemmingen waren nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thorsten Steiger im Einsatz.

Weitere NP+ Artikel

Das Feuer an der Hagenstraße wurde gegen 17 Uhr gemeldet, in einem Hinterhof an der Südstraße brannten drei 15 Meter hohe Fichten. „Der Grund für den Brand ist unklar“, sagte Steiger. „Durch den starken Wind entstanden drei weitere Einsatzstellen.“ So brach in der angrenzenden Praxis an der Südstraße ein Dachstuhlbrand aus, die Rettungskräfte mussten die Ziegel entfernen.

Noch ist unklar, weshalb die drei etwa 15 Meter hohen Fichten in Brand gerieten. Quelle: Frank Tunnat

Mit zwei Drehleitern und vier Atemschutztrupps gelang es laut Steiger schließlich, „ins Gebäude vorzudringen und so den Schwelbrand zu löschen“. Er ergänzte: „Nach nur wenigen Minuten und geringer Löschwassermenge konnte ,Feuer aus‘ gemeldet werden.“ Mithilfe eines Drucklüfters verschwand schließlich der Rauch aus den Wohnungen und Praxisräumen.

Zur Galerie Durch Funkenflug ist am Montagnachmittag ein Dachstuhlbrand in Pattensen ausgebrochen. Drei Fichten standen aus ungeklärter Ursache in Flammen, der starke Wind wehte dann kleine Teilchen aufs Dach einer benachbarten Physiotherapie-Praxis.

Zwei kleinere Brände gab es in einem benachbarten Garten. Sie sind Steiger zufolge möglicherweise ebenfalls durch Funkenflug entstanden. Die Feuerwehr kontrollierte noch mit Wärmebildkameras, konnte aber keine weiteren Brandnester finden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr mit insgesamt 13 Fahrzeugen beendet.

Drehleiter aus Arnum geholt

Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Pattensen, Koldingen und Hüpede sowie aus Arnum. Die Arnumer seien wegen der „unsicheren Einsatzlage“ gerufen worden, denn in dem Hemminger Stadtteil ist eine weitere Drehleiter stationiert. „Sie wurde in der engen Pattenser Altstadt in Stellung gebracht, um bei Bedarf einzugreifen.“

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Pattensen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling und Andreas Zimmer