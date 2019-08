Oerie/Pattensen

Die Bundesstraße 3 in Höhe von Pattensen-Oerie musste am Freitagmittag mehr als eine Stunde lang gesperrt werden. Grund dafür war ein Flächenbrand auf einem Weizenacker. Das staubtrockene Getreide brannte so schnell und so stark, dass dunkler Qualm die Sicht vollständig verdeckte. Die Ernte wurde komplett vernichtet. Verletzt wurde niemand.

Ursache vermutlich Funkenflug vom Mähdrescher oder überhitzter Maschine

Der Brand wurde gegen 11.30 Uhr am Freitag gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Pattensen, Schulenburg/Leine, Hüpede und Oerie rückte aus. Nach Auskunft der Polizei war vermutlich Funkenflug vom Mähdrescher oder eine überhitzte Maschine der Auslöser. „Das Feuer brach in der Mitte des Ackers aus“, sagt der Beamte der Polizeistation Pattensen, „ und breitete sich dann rasend schnell über die gesamte Fläche und sogar den Graben und bis an die Fahrbahn aus.“ Dass ein Autofahrer beim Vorbeifahren eine glimmende Zigarettenkippe an den Fahrbahnrand geworfen habe, könne er in diesem Fall ausschließen.

Die gesamte Weizenernte, die noch auf dem Feld stand, ist verloren. Der Landwirt setzte zur Sicherheit noch einen Grubber ein, um die Erde des gesamten Ackers durchzuarbeiten. Die B3 war etwa zwischen 11.30 und 12.50 Uhr voll gesperrt. Die Autofahrer in Richtung Laatzen wurden über Oerie umgeleitet, die in der Gegenrichtung fuhren über Pattensen und Hüpede.

