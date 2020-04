Fehlalarm: Feuerwehr rückt zum Gewerbegebiet aus

Pattensen-Mitte

Die Ortsfeuerwehr Pattensen wurde Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Ludwig-Erhard-Straße in Pattensen-Mitte gerufen. Die dortige Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst.

Die Ortsfeuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 19 Kameraden am Einsatzort. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden. Der Alarm war offenbar aufgrund einer technischen Störung ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Einsatzort und setzten die Brandmeldeanlage zurück. Gegen 20.50 Uhr war der Einsatz beendet.

Wegen Corona sind Feuerwehrfahrzeuge nicht voll besetzt

Pattensens Stadtbrandmeister Henning Brüggemann weist darauf hin, dass zum Schutz vor dem Coronavirus die Feuerwehren im Stadtgebiet Pattensen die Fahrzeuge nicht voll besetzen. So ist es einfacher, in den engen Kabinen Abstand zueinander zu halten. Damit ausreichend Einsatzkräfte vor Ort sind, fahren mehr Fahrzeuge als eigentlich erforderlich sind die Einsatzstellen an.

Von Kim Gallop