Eierwürfe: Pattenser Familie verärgert

Schon drei Mal ist es passiert: Das Haus von Familie Pischel in Pattensen-Mitte wurde mit rohen Eiern beworfen. Getroffen wurden zum Glück nicht die Bewohner, sondern die Fassade. Doch das sei trotzdem ärgerlich, erklärt Kerstin Klose-Pischel. „Wir haben das in den ersten beiden Fällen nicht gleich bemerkt, sondern erst zwei, drei Tage später. Das ist eine ganz schöne Sauerei.“

Klose-Pischel wohnt gemeinsam mit ihrem Mann und den drei Söhnen, die 13, 15, und 18 Jahre alt sind, in dem Haus Am Archiv 5. Der erste Vorfall war im Juni, dann der zweite Ende Juli, Anfang August. Einfach wegzuputzen ist der Eiermatsch nicht, zumal wenn die Masse in die Fassade eingezogen ist. Das verursacht helle Schlieren auf den roten Klinken.

Auch auf der Pflasterung am Haus bleiben Schlieren zurück. Quelle: privat

Die Familie hatte sich im August an die Polizei gewandt. Eine Anzeige konnten die Beamten aber nicht aufnehmen, hieß es: Da kein Schaden am Haus entstanden sei, liege keine Straftat wie Sachbeschädigung vor. Sollte man aber die Täter finden, könne man sie auf zivilrechtlichem Weg zur Reinigung verpflichten.

Der dritte und vorerst letzte Vorfall geschah am Sonnabend, 9. November, gegen Abend. Diesmal merkten Pischels gleich, dass jemand wieder Eier geworfen hatte, da eines an der Fensterscheibe herunterlief. Nun bittet die Familie um Hinweise von Zeugen oder sogar anderen Betroffenen. Wer dazu etwas angegeben kann, möge sich per E-Mail unter der Adresse waldi-t@arcor.de melden.

