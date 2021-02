Pattensen

Der Rat der Stadt Pattensen kommt am 25. Februar zur ersten Hybridsitzung der Geschichte zusammen. Die Verwaltung hat eine Veranstaltungsfirma beauftragt, wie Stadtsprecherin Andrea Steding erklärt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma werden am Donnerstagmittag in der Aula der KGS mit den Vorbereitungen beginnen: Kabel werden verlegt, Monitore und Kameras aufgestellt. Um 19 Uhr werden drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie 16 Ratsmitglieder vor Ort mit Sicherheitsabstand Platz nehmen. Die übrigen 14 Ratsmitglieder werden aus dem eigenen Zuhause per Webcam zugeschaltet.

Straßenausbaubeitragssatzung und Doppelhaushalt

Dann wird Julia Recke als Ratsvorsitzende die mit Spannung erwartete Sitzung eröffnen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Doppelhaushalt und die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Besonders diese beiden Punkte hatten die Gemüter der Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie der Bürgerinnen und Bürger in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder erhitzt. Deshalb war es ein Anliegen vieler, über diese Themen nicht per Umlaufverfahren entscheiden zu wollen.

Dass trotz der Corona-Pandemie noch die Mehrheit der Ratsmitglieder vor Ort sein möchte, überrascht Steding nicht. „Ich kann verstehen, dass sie bei diesen wichtigen Themen Präsenz zeigen wollen“, sagt sie. Die Verwaltung möchte ihrerseits mit gutem Beispiel vorangehen und verzichtet auf die Anwesenheit mehrerer Fachbereichsleiter: Heike Hessenkamp (Kämmerei), Axel Müller (Technische Dienste) und Jörg Laszinski (Bürgerdienste) schalten sich online zur Sitzung dazu. Vor Ort sind laut Steding nur Bürgermeisterin Ramona Schumann, Steffen Fuhse als Protokollschreiber und sie als Bindeglied zwischen Rat, Verwaltung und Veranstaltungstechnikern.

18 Bürger können vor Ort dabei sein

Die Öffentlichkeit wird bei dieser hybriden Sitzung bestmöglich mit eingebunden. 18 Personen können vor Ort in der KGS dabei sein. Sämtliche Plätze, für die eine Anmeldung erforderlich war, waren bereits Anfang der Woche vergeben. Doch auch von zu Hause aus soll die Möglichkeit bestehen, die Debatten zu verfolgen. Steding hofft darauf, dass die Sitzung per Livestream ausgestrahlt werden kann. Der Link dafür soll am Donnerstag ab kurz vor Sitzungsbeginn auf der Internetseite der Stadt unter www.pattensen.de abrufbar sein.

In der Aula der KGS Pattensen soll am Donnerstag die erste hybride Ratssitzung erfolgen. Nur rund die Hälfte der Politiker wird dabei vor Ort sein. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Sollte der Testlauf am Donnerstagnachmittag ergeben, dass die Qualität des Streams aufgrund einer zu geringen Internetbandbreite an der KGS nicht gut genug ist und das Video nicht flüssig läuft, wird es lediglich einen Audiostream geben. „Dann kann man zumindest die Wortbeiträge hören“, sagt Steding.

Technik kostet „mittleren vierstelligen Betrag“

Das Team der Firma Blacklight aus Hannover, das für die Veranstaltungstechnik zuständig ist, wird in der Aula eine Kamera aufstellen, die die Totale einfängt, dazu wird sich eine weitere am Rednerpult befinden. Ein Veranstaltungstechniker steuert den geplanten Stream und wechselt zwischen diesen beiden Kamerabildern und den Webcams der Politikerinnen und Politiker, die von zu Hause aus zugeschaltet sind und sich zu Wort melden. „Das ist schon ein erheblicher Aufwand“, sagt Steding. Die Kosten für diese Ratssitzungsform liegen laut der Sprecherin im mittleren vierstelligen Bereich. „Damit war zu rechnen“, erklärt sie.

Das sagen die Fraktionsvorsitzenden zur Hybridsitzung:

Georg Thomas ist Fraktionsvorsitzender der CDU. Quelle: privat

Georg Thomas (CDU): Die Hybridsitzungen sind in unserem Sinn. Uns war es wichtig, dass nicht ein Teil der Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Jetzt können Besucher vor Ort teilnehmen und sich auch digital zuschalten. Gemeinsam mit dem Großteil der CDU-Fraktion werde ich in der Aula anwesend sein. Wir wollen gerne direkt auf die Fragen der Besucher antworten können. Mit den Beschlüssen über den Doppelhaushalt und die Strabs ist es schließlich eine der wichtigsten Sitzungen des Jahres.

Andreas Ohlendorf ist SPD-Fraktionsvorsitzender. Quelle: Tobias Lehmann

Andreas Ohlendorf (SPD): Die Verwaltung hat eine ordentliche Arbeit geleistet, um das zu organisieren. Wir halten unsere Fraktionssitzungen nur noch digital ab und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Wichtig wäre nur, dass die Bandbreite der KGS ausreicht. Weil es eine besonders wichtige Sitzung ist, gehört es sich für einen Fraktionsvorsitzenden, sich vor Ort zu zeigen. Sonst wäre ich auch gerne zu Hause geblieben.

Klaus Iffland ist Vorsitzender der UWG-Fraktion. Quelle: privat

Klaus Iffland (UWG): Wir haben eine Vorbildfunktion für die Stadt und zeigen mit dieser Hybridsitzung, dass wir uns an Kontaktbeschränkungen halten. Ich kann dabei per Mikrofon genauso meine Meinung äußern wie vor Ort auch. Deshalb bleibe ich auch daheim. Ein Livestream muss meiner Meinung nach nicht sein. Dazu wäre wohl noch etwas mehr Erfahrung nötig. Eine Zuschaltmöglichkeit für die Öffentlichkeit wäre gut, aber man darf auch nichts über das Knie brechen.

Sandra Stets ist Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: privat

Sandra Stets (Bündnis 90/Die Grünen): Wir begrüßen diese Lösung ausdrücklich. Alle drei Mitglieder unserer Fraktion werden sich von zu Hause aus zuschalten. Die Hybridsitzungen sind eine gute Möglichkeit, die Zahl der Personen vor Ort zu reduzieren. Das ist angesichts der immer noch zu hohen Corona-Infektionszahlen der richtige Weg. Jetzt hoffen wir nur, dass die Bandbreite in der KGS für den digitalen Austausch ausreicht.

Dirk Meyer ist Vorsitzender der UWJ-Fraktion. Quelle: Kim Gallop

Dirk Meyer (UWJ): Natürlich finde ich eine Präsenzsitzung besser. Auf dem Weg kann man Dinge durch einen kurzen Austausch schnell ausräumen. Der Verwaltung spreche ich für die Organisation ein Lob aus. Es ist ein guter Kompromiss und besser, als im stillen Kämmerlein für sich abzustimmen. Über den Stream können es alle Interessierten verfolgen. Ich kann verstehen, dass einige derzeit lieber nicht an einer Sitzung teilnehmen möchten. Ich werde vor Ort sein, Günter Kleuker bleibt zu Hause.

Hans-Friedrich Wulkopf ist Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Quelle: privat

Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler): Ich gehöre gesundheitlich zu einer Risikogruppe und sollte nach dem Rat meines Arztes nicht an einer Ratssitzung mit 31 Mitgliedern und zusätzlichen Besuchern teilnehmen. Deshalb unterstütze ich die Hybridsitzung. Bei mir zu Hause habe ich jedoch nicht die technischen Voraussetzungen für den Stream. Ich werde deshalb in das Rathaus gehen. Dort bekommen wir Ratsmitglieder die Möglichkeit, uns dazuzuschalten, und müssen nicht in einem Raum mit vielen Menschen sitzen.

Von Tobias Lehmann und Mark Bode