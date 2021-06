Pattensen

Zwei Mitglieder des Jugendparlaments wagen jetzt den Sprung in die größere Politik: Florian Ernst und Torben Löhr kandidieren bei der Kommunalwahl am 12. September für den Rat der Stadt. Der 22-jährige Ernst tritt für die SPD an, der 20-jährige Löhr für die CDU. Ernst kandidiert zusätzlich noch für den Ortsrat in Hüpede. Die Mitarbeit in diesen Gremien ist ehrenamtlich, erfordert aber viel Engagement. Zur Vorbereitung auf die Sitzung müssen auch mal mehrere Hundert Seiten lange Unterlagen gelesen werden. Was treibt die jungen Pattenser an?

„Der aktuelle Altersdurchschnitt des Rates der Stadt liegt bei mehr als 50 Jahren. Wir wollen der Jugend eine Stimme geben“, sagen Ernst und Löhr gemeinsam. So wollen sie unter anderem die Umsetzung des Multicourt-Sportplatzes weiter begleiten. Das Projekt wurde im Jugendparlament angeschoben. Beide wollen auch als Ansprechpartner für das zweite Jugendparlament der Stadt zur Verfügung stehen, das im September neu gewählt wird. „Es wäre schön, wenn wir die Jugend für die Politik und möglicherweise eine Mitgliedschaft im Jugendparlament begeistern können. Sicherlich erreichen wir Jugendliche noch besser als schon ältere Politiker“, sagt Ernst.

„Gegenseitiger Respekt“

Es fällt auf, dass Ernst und Löhr ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Dabei spielt es für sie keine Rolle, dass sie für verschiedene Parteien kandidieren. Aus Sicht von Jugendbürgermeister Joshua Kimpioka ist das ein Vorteil. „Als Mitglieder des Jugendparlaments haben wir in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig an den politischen Sitzungen teilgenommen. Da wird manchmal auch die sachliche Ebene verlassen und verbal sehr scharf geschossen.“ Das sei aus seiner Sicht aber keine gute Werbung für Politik. Deshalb freue er sich, dass Ernst und Löhr kandidieren. „Beide sind sich des gegenseitigen Respekts bewusst. Bei manchem Ratspolitiker habe ich den Eindruck, dass der Respekt vor dem Gegenüber auf eine eher unbewusste Ebene gerutscht ist“, sagt er.

Sind Ernst und Löhr aber auch gerüstet, um in den zum Teil harten Diskussionen in den Gremien zu bestehen? Beide nicken. „Wenn jemand unsachlich wird, sehe ich die Diskussion für mich als gewonnen an. Dann sind offenbar keine sachlichen Argumente mehr da“, sagt Ernst. Kimpioka ergänzt, dass es wichtig sei, unsachliche Angriffe nicht persönlich zu nehmen. „So wie ich die beiden kenne, können sie das aber“, sagt er. Für Löhr geht es vor allem darum, seine eigene Meinung sachlich und verständlich zu vertreten. „Ich möchte meine in den Sitzungen eingenommene Position auch in der späteren Diskussion mit Bürgern glaubhaft begründen können“, sagt er. Deshalb sei es für ihn auch selbstverständlich, jede Unterlage der Stadt unabhängig von ihrem Umfang gewissenhaft zu lesen.

Ernst und Löhr: Alle Ortsteile sind wichtig

Sollte Löhr in den Rat der Stadt gewählt werden, will er das Wohl aller Bürger und Bürgerinnen in Pattensen in den Mittelpunkt seiner Politik stellen. „Ich werde mich nicht nur für die Interessen einer bestimmten Klientel einsetzen“, sagt er. Der 20-Jährige wohnt in Pattensen-Mitte und studiert Politik und Chemie auf Lehramt. Er hat schon vor der Wahl des Jugendparlaments 2019 als KGS-Schülersprecher an politischen Sitzungen teilgenommen. Dabei sei er vor allem auch von der CDU unterstützt worden, namentlich hebt Löhr CDU-Ratsherr Jonas Soluk hervor. Seit dem vergangenen Jahr ist Löhr auch Vorsitzender der Jungen Union Pattensen.

Ernst ist politisch unter anderem durch seine Familie geprägt worden. Sein Vater Jens Ernst ist SPD-Ratsherr in Pattensen und kandidiert auch erneut. „Ich bin zu Hause in einer gesunden Diskussionskultur aufgewachsen. Das ist sicherlich eine gute Grundlage für die Kommunalpolitik“, sagt Florian Ernst. Der 22-Jährige wohnt in Hüpede und ist Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Passend dazu hat er als Mitglied des Jugendparlaments in den vergangenen zwei Jahren die Sitzungen des Finanzausschusses regelmäßig begleitet. Löhr hatte sich den Bauausschuss ausgesucht. Beide sind sich einig, dass die Mitarbeit im Jugendparlament eine gute Vorbereitung für die Kommunalpolitik ist.

In Pattensen herrscht „eine besondere Gemeinschaft“

Ernst und Löhr teilen die Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Pattensen. „Ich kann mir vorstellen, mein Leben hier zu verbringen“, sagt Ernst. Löhr lobt die besondere Gemeinschaft in der Stadt und ihren vielen Vereinen und Institutionen. Er selbst ist unter anderem aktives Mitglied in der Feuerwehr. „Dort unterhalten sich alle Mitglieder unabhängig von ihrem Alter auf Augenhöhe. So blicken wir alle über unsere eigene Blase hinaus und bekommen Einblick in verschiedene Sichtweisen“, sagt er. Ernst und Löhr sind sich dann schließlich auch wieder einig, dass kein Ortsteil vom Rat bevorzugt werden sollte: „Wir wollen uns gleichberechtigt für alle Ortsteile, also die gesamte Stadt, einsetzen.“

Von Tobias Lehmann