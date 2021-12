Pattensen-Mitte

Die Handpuppe – der Energiezauberer Baldur – sitzt auf dem Schoss von Sven Schlüter. Er schaut gespannt zu, wie die Drittklässler der Grundschule Pattensen mit Luftpumpen Luftballons füllen. Diese sind an kleinen Fahrzeugen montiert. Die ausgeblasene Luft treibt die kleinen Gefährte an. Begeistert schauen die Kinder ihren Fahrzeugen hinterher, springen auf, holen sie wieder und pumpen erneut Luft in den Ballon. Es ist ein kleiner Baustein, mit dem die Klimaschutzagentur Region Hannover dazu beitragen möchte, die Kinder an das Thema Energiesparen und Klimaschutz heranzuführen.

Mit einem Fächer treiben sie ein Windrad an, dazu lassen sie Wasser verdampfen. „Die Schülerinnen und Schüler sollen ganz viel experimentell erfahren. Baldur nimmt sie dabei mit auf seine Reise“, sagt Schulleiterin Stephanie Pieper. „So kann man sie langsam dafür sensibilisieren, Energie zu sparen.“ Es sei leichter, das auf diese Weise zu vermitteln, statt ausschließlich in der Theorie. Etwa 100 Kinder in vier Klassen kommen nacheinander an diesem Tag mit Baldur in Kontakt.

Kinder tragen Erfahrungen an Eltern weiter

Wie duscht man sparsam? Wie kocht man seinen Tee richtig? Verbraucht ein Radio mehr Strom als ein Fön? Sven Schlüter behandelt alle diese Fragen mit den Kindern. „Die Kinder lernen spielerisch und nehmen die Erfahrungen mit“, sagt Avacon-Kommunalreferent Ralf Baumgarten. „Energie ist für die Kinder zunächst ein abstrakter Begriff“, sagt Dagmar Moldehn, die Baldur-Projektleiterin und frühere Klimaschutzmanagerin der Stadt. „Hier lernen sie, wie man Energieverschwendungen vermeiden kann, und tragen das nach Hause.“

Von Mark Bode