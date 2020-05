Eltern starten Bürgerbegehren gegen Standort Nord

Schulenburg

Die Elterninitiative Schulstandort pro Süd in Pattensen-Schulenburg startet ein Bürgerbegehren gegen den Bau der neuen Grundschule am Standort Nord. Die Eltern wollen am Freitag und Samstag, 8. und 9. Mai, damit beginnen, Unterschriften zu sammeln. Ihr Ziel ist es, dass der Rat der Stadt Pattensen seinen Beschluss über den Standort des Schulneubaus zurücknimmt.

„Wir fangen sofort damit an, Unterschriften zu sammeln, damit nicht soviel Zeit verloren geht“, sagt Saskia Kefel von der Elterninitiative. Denn liegen genug Unterschriften vor, könnte der Rat sich noch einmal mit dem Thema befassen und einen neuen geänderten Beschluss fassen. Tut der Rat das nicht, kommt es zum Bürgerentscheid, der wie eine Wahl abläuft.

Anzeige

Wie kann ein Ratsbeschluss aufgehoben werden? Der Rat kann seine eigenen Entscheidung erst nach Ablauf von sechs Monaten noch einmal ändern. Vorher ist dies nur möglich, wenn neue Erkenntnisse vorliegen, die die Sachlage ändern. Das ist in der Geschäftsordnung der Stadt Pattensen geregelt, die der Rat selbst erlassen hat. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht jedoch zur Aufhebung eines Ratsbeschlusses auch den Bürgerentscheid vor. Dem geht zunächst ein Bürgerbegehren voraus. Bei Kommunen in der Größe Pattensens müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten bei der jüngsten Kommunalwahl ihren Willen dazu mit ihrer Unterschrift bekunden. Wahlberechtigt sind in Pattensen alle Bürger, die 16 Jahre oder älter sind. Bei der Kommunalwahl 2016 waren das in Pattensen 12.045 Bürger, sodass für ein Bürgerbegehren 1205 Unterschriften gesammelt werden müssen. Wenn das Bürgerbegehren Erfolg hat, kann der Rat entweder selbst seine Entscheidung revidieren oder die Stadtverwaltung muss einen Bürgerentscheid organisieren. Dieser gleicht einer Kommunalwahl. Alle wahlberechtigten Bürger der Stadt werden angeschrieben und über die Wahl informiert. Am Wahltag können sie ihre Stimme in den Wahllokalen der Stadt abgeben oder auch zuvor per Briefwahl abstimmen. Der Bürgerentscheid muss so formuliert sein, dass die Bürger mit Ja oder Nein stimmen können. Der Ratsbeschluss wird aufgehoben, wenn die Mehrheit mit Ja stimmt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten ausmacht. In Pattensen wären das 2409 Stimmen. Vor Ablauf von zwei Jahren kann der Bürgerentscheid nur durch einen neuen Bürgerentscheid geändert oder aufgehoben werden. tl Der Rat kann seineeigenen Entscheidung erst nach Ablauf von sechs Monaten noch einmal ändern. Vorher ist dies nur möglich, wenn neue Erkenntnisse vorliegen, die die Sachlage ändern. Das ist in der Geschäftsordnung der Stadt Pattensen geregelt, die der Rat selbst erlassen hat. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht jedoch zur Aufhebung eines Ratsbeschlusses auch den Bürgerentscheid vor. Dem geht zunächst ein Bürgerbegehren voraus. Bei Kommunen in der Größe Pattensens müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten bei der jüngsten Kommunalwahl ihren Willen dazu mit ihrer Unterschrift bekunden. Wahlberechtigt sind in Pattensen alle Bürger, die 16 Jahre oder älter sind. Bei der Kommunalwahl 2016 waren das in Pattensen 12.045 Bürger, sodass für ein Bürgerbegehren 1205 Unterschriften gesammelt werden müssen. Wenn das Bürgerbegehren Erfolg hat, kann der Rat entweder selbst seine Entscheidung revidieren oder die Stadtverwaltung muss einen Bürgerentscheid organisieren. Dieser gleicht einer Kommunalwahl. Alle wahlberechtigten Bürger der Stadt werden angeschrieben und über die Wahl informiert. Am Wahltag können sie ihre Stimme in den Wahllokalen der Stadt abgeben oder auch zuvor per Briefwahl abstimmen. Der Bürgerentscheid muss so formuliert sein, dass die Bürger mit Ja oder Nein stimmen können. Der Ratsbeschluss wird aufgehoben, wenn die Mehrheit mit Ja stimmt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten ausmacht. Vor Ablauf von zwei Jahren kann der Bürgerentscheid nur durch einen neuen Bürgerentscheid geändert oder aufgehoben werden.

An der Kreuzung ist es für Grundschüler gefährlich

Der Rat hatte mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, dass die Schule an der sogenannten Domänenkreuzung gebaut werden soll. Diese Fläche – Standort Nord genannt - liegt an der Landesstraße 460 sowie den Kreisstraßen 202 und 204. Zur Wahl stand auch der sogenannte Standort Süd, der zwischen Neubaugebiet Am Amtshof und dem TSV Schulenburg am Osterlandweg liegt. Nach Meinung der Eltern ist der Standort Nord an der viel befahrenen Kreuzung zu gefährlich für Grundschüler.

Weitere NP+ Artikel

Die Schulenburger Eltern hätten sogar Pro- und Kontra-Listen aufgestellt, auch für den Standort Nord, berichtet Annika Weimann von der Elterninitiative. Der einzige Vorteil des Standorts Nord sei im Wesentlichen der kürzere Schulweg für die Kinder aus den Ortschaften Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen. Sonst spreche kaum etwas für Nord.

Lernen bei Verkehrslärm kaum möglich

„Da ist so viel Verkehr, da könnte kein Fenster geöffnet werden, wenn die Kinder da lernen“, sagt sie. Es solle sachlich entschieden werden, sagt Weimann, das sei das Wichtigste. Denn die Eltern hätten das Gefühl, dass der Rat sich als eine Art Trostpflaster für Jeinsen für den Standort Nord entschieden hat. Schließlich wird die Grundschule Jeinsen geschlossen und die Kinder aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese müssen künftig nach Schulenburg zur Grundschule gehen.

Für den Standort Süd spreche zudem, dass dort wegen der größeren Fläche auch die geplante neue Kita gebaut werden kann, argumentieren die Eltern. So könnten Synergieeffekte zwischen Schule und Kita sowie zwischen Schule, Kita und TSV entstehen.

Freitag und Samstag stehen die Eltern vor NP

Das Bürgerbegehren, an dessen Text nach Auskunft von Annika Weimann noch gefeilt wird, soll in dieser Woche im Rathaus abgegeben werden. Die Initiative beginnt parallel damit, Unterschriften zu sammeln. Die Eltern stehen am Freitag von 14 bis 19 Uhr am NP Markt in Schulenburg und am Samstag von 8 bis 17 Uhr. Gerne beantworten sie Fragen zum Thema.

„Wir wünschen uns für das weitere Vorgehen die Aufmerksamkeit aller Pattenser Mitbürgerinnen und Mitbürger und bitten diese um ihre Unterstützung“, heißt es von Seiten der Eltern. Ein Hinweis zum Unterschriften-Sammeln in Corona-Zeiten: Am Besten wäre es, wenn jeder, der unterschreibt, seinen eigenen Stift mitbringt. Auch auf den Mindestabstand von 1,5 Metern sollte jeder Interessierte achten.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop