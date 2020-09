Pattensen

„Wir machen unsere Kunden abhängig“, gibt Monika Mroz unumwunden zu und lacht. Auch ihre Kundin zeigt sich amüsiert, während sie fast in der Waagerechten liegt, um sich Wimpern-Extensions applizieren zu lassen. Schwierige Begriffe, einfache Bedeutung: Die eigenen Wimpern werden mit Echthaarwimpern verlängert und verdichtet. „Das macht das morgendliche Schminken überflüssig“, erklärt die Kundin zufrieden, als sie im Spiegel die Arbeit der Kosmetikerin bewundert. Ein paar freundliche Worte im Kassenbereich, Bezahlung und schon steht die nächste Klientin in der Tür. „Schön, dich wiederzusehen, Moni“, sagt diese. Zwei Jahre sei es nun schon her, dass sie hier bei der letzten Maniküre gewesen sei: „Es ist mal wieder Zeit.“

Nageldesign erinnert Männer an Autolackierung

Die beiden Frauen lassen sich am Nageldesigntisch nieder, während sich neben ihnen eine Kollegin um die Nägel einer Seniorin kümmert. Monika Mroz raut die Nägel an, die ihr von der anderen Seite des Tisches entgegengestreckt werden und erzählt dabei, wie sie zu ihrem Traumberuf kam: „Ich habe in der Pflege gearbeitet, im Krankenhaus und Altersheim. Weil meine Nägel angegriffen waren, ging ich ins Nagelstudio und war sofort begeistert von der Arbeit.“ Das Angebot, selbst als Nageldesignerin einzusteigen, konnte sie nicht ablehnen. Doch als sie ausgelernt hatte, machten ihre Ausbilderinnen den Laden dicht. Also eröffnete die heute 43-Jährige vor 15 Jahren den ersten Laden in Garbsen. In Pattensen ist sie inzwischen seit zehn Jahren.

Der strengen Erziehung des Vaters und seinen Berufsvorgaben habe die in Polen geborene Wirtschaftsprüferin heute viel zu verdanken, sagt sie. Und nennt die Pfeiler ihres Erfolgs: Qualität liefern, Geduld, Zuverlässigkeit, bodenständig sein und fleißig. Dann kann nichts passieren“, sagt sie und erzählt davon, dass einige Männer, die ihre Frauen hierher begleiten, eindeutige Parallelen zwischen Nageldesign und dem Lackieren eines Autos erkennen: „Untergrund vorbereiten, Modelliermasse aufbringen, schleifen, lackieren und zum Schluss versiegeln.“ Insgesamt 140 Farben habe sie vorrätig, im Winter sind es eher satte Töne, dunkles Rot und Schwarz, im Sommer darf es bunt sein und glitzern.

Mroz bildet aus und arbeitet auf der Fashion Week

Für die Wimpernschule Deutschland bildet Mroz Nachwuchs aus. Auch bei der Fashion Week, der bekannten Berliner Modewoche, sei sie schon tätig geworden, wo sie Schauspielgrößen wie Sonja Kirchberger auf dem Stuhl hatte. Durchschnittlich sechs Tage Arbeit die Woche und zwölf Stunden am Tag – kommt man da auch mal dazu, etwas für sich selbst zu machen? „Ja, ich liebe Sport“, sagt die Frau, die acht Jahre selbst als Personaltrainerin gearbeitet hat. Heute gönnt sie sich selbst diese Dienste. „Und ich liebe Shopping“, sagt Mroz und verrät, dass 120 Paar Schuhe ihren Schuhraum zieren. Die Kosten für die privaten Accessoires halten sich wahrscheinlich die Waage mit den beruflichen Investitionen ins eigene Können: 20.000 Euro habe die Selbstständige bereits ausgegeben, um zu können, was sie kann. Fertig ist sie noch lange nicht.

Aktuell interessiert sie sich für Kopfhautpigmentierung, wird dieses Angebot Ende September ins Programm aufnehmen, um Menschen mit dünnem Haar zu scheinbar vollerer Mähne zu verhelfen. Mit einer ähnlichen Technik könne man Frauen, die den Brustkrebs besiegt haben, sogar neue Brustwarzen erstellen. Monika Mroz fasst zusammen, was sie antreibt: „Man muss lieben, was man macht.“

Von Marian Prill