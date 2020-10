In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Pattensen. Sie erzählen uns ihre Geschichten: Was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Eckhard Wähler hat im Laufe seines Lebens nicht nur viel gereist ist, sondern sich auch gut mit Technik auskennt.

In der Schule war Eckhard Wähler in Mathe zwar Schlusslicht, doch in Geschichte immer der Beste. Auch als Pensionär gibt er gerne sein Wissen weiter und hilft Senioren im Mehrgenerationenhaus in Technikangelegenheiten. Quelle: Marian Prill