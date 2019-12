Pattensen-Mitte

Unbekannte sind in eine Doppelhaushälfte in Pattensen eingebrochen. Die Täter hebelten in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonnabend, 17.15 Uhr, ein Fenster auf, um sich Zutritt in das Gebäude an der Wilmersdorfer Straße zu verschaffen.

Was genau zum Diebesgut gehört und wie hoch der Schaden ist, darüber konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer