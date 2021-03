Pattensen-Mitte/Springe

Im November vergangenen Jahres hatte ein Pattenser einen Kumpel mit seinem frisch erworbenen E-Scooter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Göttinger Straße fahren lassen. Dabei war das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert. Da dies bei einer Kontrolle durch eine Polizeistreife auffiel, musste sich der 24-Jährige jetzt vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten. Der bereits unter zweifacher Bewährung stehende Mann schrammte dabei nur knapp an einer Gefängnisstrafe vorbei. Er kam mit einer Geldstrafe von 1800 Euro davon.

Angeklagter gibt sich ahnungslos

Er habe nicht gewusst, dass das Gefährt einer Versicherung bedürfe, verteidigte sich der Mann. Seine Frau habe ihm den elektrischen Roller als Überraschung gekauft – als bequemes Fortbewegungsmittel, weil er derzeit keine Fahrerlaubnis besitze. Erst am Morgen habe er den E-Scooter bekommen. Am Nachmittag habe er damit eingekauft. Ein Bekannter habe ihn gefragt, ob er den Roller auf dem Parkplatz des Discounters ausprobieren dürfe. Das habe er erlaubt, so der 24-Jährige.

„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, entgegnete ihm die Staatsanwältin. Er hätte sich informieren müssen, ob das elektrische Gefährt zu versichern gewesen sei. In der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hätte er die entsprechenden Informationen gefunden. „Stellen Sie sich vor, damit passiert ein Unfall“, hielt sie ihm vor. Und sie machte auch keinen Hehl daraus, dass sie für den unter zweifacher Bewährung stehenden Mann eigentlich eine kurze Freiheitsstrafe habe verhängen wollen.

24-Jähriger ist bereits sechsfach vorbestraft

„Irgendwann ist das Maß voll“, sagte sie. Der Mann hat sechs Vorstrafen, unter anderem ist er ohne Führerschein gefahren. Nun warte er auf die medizinisch-psychologische Untersuchung, erzählte er. Als mildernde Umstände wertete das Gericht, dass sich der 24-Jährige geständig zeigte. Er habe einen festen Arbeitsplatz und werde bald Vater. Die Staatsanwältin plädierte deshalb für eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 20 Euro. Die Strafrichterin folgte in ihrem Urteil diesem Antrag.

Von Annegret Brinkmann-Thies