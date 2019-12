Drei Pastoren treten beim „Superintendenten-Casting“ an

Pattensen-Mitte

Wer wird neuer Superintendent im Kirchenkreis Laatzen-Springe? Wer zieht in die Superintendentur in Pattensen ein? Nachdem Detlef Brandes zum 1. November nach mehr als 18 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, ist die Stelle vakant. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Dieser wird für die Leitung des Kirchenkreises mit seinen mehr als 40.000 Mitgliedern, 26 Kirchen- und Kapellengemeinden, Einrichtungen und Institutionen verantwortlich sein.

„Vier Pastoren und Pastorinnen haben sich auf die Stelle beworben“, berichtet Frank Nußbaum, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenkreistags aus Hüpede. Von diesen haben das Landeskirchenamt und der Bischofsrat, bestehend aus Landesbischof Ralf Meister und allen Landessuperintendenten, bereits drei ausgewählt.

„Superintendenten-Casting“ am 16. Januar

„Es sind zwei Männer und eine Frau aus der Region Hannover “, sagt der Rethener Wolf Dietmar Kohlstedt, der den Wahlausschuss leitet. Aus dem Kirchenkreis Laatzen-Springe, zu dem auch Pattensen und Hemmingen gehören, sei aber niemand dabei. „Die Bewerber sind zwischen Mitte 40 und Mitte 50 und haben ganz unterschiedliche Profile.“ Es seien drei hervorragende Bewerbungen und er könne gut mit allen als neuem Superintendenten leben.

Am 16. Januar treten die Kandidaten zum „Superintendenten-Casting“ im Wahlausschuss an. Dieser besteht aus fünf Mitgliedern des Kirchenkreisvorstandes und drei Mitgliedern des Kirchenkreistags. „Ab 9.30 Uhr führen wir in der Superintendentur in Pattensen nacheinander mit den drei Kandidaten Bewerbungsgespräche“, sagt Kohlstedt. Für jeden habe der Ausschuss zwei Stunden Zeit eingeplant. Danach müsse er sich für zwei der drei Bewerber entscheiden. „Wir haben uns vorgenommen, das möglichst noch am selben Tag hinzukriegen“, kündigt Kohlstedt an. Landessuperintendentin Petra Bahr hat angekündigt, das gesamte Findungsverfahren zu begleiten.

Zwei Kandidaten halten Anfang Februar Gottesdienste ab

Anfang Februar geht die Entscheidung um das Amt des Superintendenten dann in die nächste Runde. Jeweils Sonntag um 17 Uhr, am 2. und 9. Februar, halten die verbliebenen zwei Kandidaten in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen-Mitte einen sogenannten Aufstellungsgottesdienst mit eigenen Predigten ab. „Den Termin haben wir bewusst auf 17 Uhr gelegt, damit auch Pastoren, die selber um 10 Uhr Gottesdienste abhalten, die Möglichkeit haben, dabei zu sein“, sagt Kohlstedt. Die Gottesdienste sind öffentlich und können von allen Interessierten besucht werden. Die Mitglieder des Kirchenkreistags und alle Kirchenvorstände haben anschließend eine sechstägige Einspruchsfrist.

Gibt es keine Einwendungen, findet am Freitag, 20. Februar, das Finale statt. Dann wählen die rund 50 Mitglieder des Kirchenkreistags von den zwei Bewerbern ihren Favoriten. Die Wahl ist geheim. Das Amt bekommt derjenige Kandidat, der eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erhält. „Wird dies nicht erreicht, findet eine zweite Abstimmung statt“, erläutert Kohlstedt. Doch auch dabei müsse einer der Kandidaten mindestens 40 Prozent der Stimmen bekommen. Gelingt auch dies nicht, muss die Wahl vertagt werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auf einen Kandidaten einigen werden“, versichert der Wahlausschussvorsitzende.

Wann das Amt offiziell wieder besetzt ist, steht noch nicht fest

Also könnte bereits am 20. Februar weißer Rauch aus der Superintendentur dringen und es könnte allerorten im Kirchenkreis heißen „Habemus Superintendentum“.

Wann der neue Superintendent oder die neue Superintendentin dann das Amt antritt, steht allerdings noch nicht fest. „Da alle Bewerber Pastoren sind, können sie ihre Gemeinde nicht von heute auf morgen verlassen.“ Ausschussvorsitzender Kohlstedt hofft jedoch, dass das Amt zum 1. Juni wieder besetzt ist.

Bis dahin ist der Kirchenkreisvorstand für die Leitung des Kirchenkreises Laatzen-Springe zuständig. An dessen Spitze ist der Hemminger Albert Porth, der zusammen mit Pastor Peter Beyger von der Trinitatis-Gemeinde in Hemmingen-Westerfeld und dem Laatzener Ottokar Schulz den Verwaltungsausschuss zur Führung der laufenden Geschäfte bildet.

Von Stephanie Zerm