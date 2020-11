Koldingen

Den ursprünglich für dieses Jahr im größeren Stil geplanten Arbeitseinsatz auf dem alten Friedhof haben die Corona-Pandemie und Hygienebestimmungen zwar unmöglich gemacht. Dafür hat der Dorfverein Koldingen aber in Kleingruppen mit der natürlichen Umgestaltung des alten Friedhofes begonnen.

In Zweierteams bereiteten die Vereinsmitglieder am ersten Novemberwochenende anlässlich der Naturschutzwoche des Natur-Netzes Niedersachsen eine Blühfläche für Wildbienen vor. Außerdem legten sie eine sogenannte Totholzhecke auf der früheren Friedhofsfläche an. Dafür wurde im Halbkreis um einen Baum herum Schnittholz geschichtet, das im Laufe der Zeit von Vögeln, Kleinsäugern und Insekten besiedelt wird.

Bau der Insektenhotels wird vertagt

„Leider konnte das Projekt aufgrund der neuen Corona-Verordnung nicht wie geplant laufen“, erklärte die Vereinsvorsitzende Birthe Meyer. „Alle Arbeiten sollten eigentlich gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen des Ortes umgesetzt werden.“ Zudem sollte noch ein großes Insektenhotel gebaut und aufgestellt werden, kleinere Varianten waren für den eigenen Garten vorgesehen.

Das Beet für die Blühwiese ist bereitet. Quelle: privat

„Die gemeinsame Aussaat der Blühwiese und der Bau der Insektenhotels werden, wenn möglich, im kommenden Frühjahr gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt“, kündigte Meyer an. Zudem sei noch geplant, Nistkästen aufzuhängen, Igelhotels zu bauen und Lehrtafeln aufzustellen.

Die Ruhestätte am Amtberg wurde kurze Zeit nach der letzten Bestattung im Jahr 1975 entwidmet, hat aber über die Jahrzehnte seinen Charakter als Friedhof behalten. In Zusammenarbeit mit dem Ortsrat Koldingen wird dieser aktuell zu einem naturnahen Verweilplatz aufgewertet werden. Der Dorfverein hat dafür auch eine Förderung der BINGO-Umweltstiftung erhalten.

