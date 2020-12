Reden

Ein wenig kämpft Edeltraut Ruppelt-Czybulka gegen die Tränen an, als sie an die vergangenen 35 Jahre zurückdenkt. „Es waren tolle Feiern“, sagt die Redener Ortsvorsteherin. Sie hat dreieinhalb Jahrzehnte das Dorfgemeinschaftshaus im Ort betrieben, die Gäste am Tresen bewirtet und auf Wunsch auch bekocht. Nun ist zum Jahresende Schluss. Es ist offen, wie es in Zukunft mit dem Dorfgemeinschaftshaus weitergeht. „Wir können keine verbindliche Aussage treffen“, sagte Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding.

„Mit 71 Jahren darf ich auch Schluss machen, oder?“ Ruppelt-Czybulka lächelt. Sie ist emotional hin- und hergerissen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie. Die gelernte Hauswirtschafterin hängt nach eigener Aussage an dem Dorfgemeinschaftshaus. Doch in den zurückliegenden fünf Jahren habe die Anzahl an Feiern immer weiter abgenommen. Ein privater Schicksalsschlag habe ihr die Entscheidung schließlich erleichtert, einen Schlussstrich unter das Kapitel Bewirtung zu ziehen. Nach einem Schlaganfall ihres Mannes Holger Czybulka (63) möchte sie mehr für ihn da sein.

In den ersten Jahren gab es bis zu 30 Feiern pro Jahr

Als sie das Dorfgemeinschaftshaus 1985 übernommen hatte, habe es pro Jahr 25 bis 30 große Veranstaltungen in den Räumlichkeiten gegeben. Außer Hochzeiten, Trauerfeiern, Konfirmationen und Geburtstagen mit bis zu 150 Personen kamen auch bei Versammlungen der Feuerwehr und Sportvereine sowie bei Ratssitzungen viele Menschen zusammen. „Sie hat sich immer mit viel Liebe zum Detail um die Gäste gekümmert und uns so manche lange Ratssitzung versüßt“, sagt Steding. Ruppelt-Czybulka denkt besonders gern an Polterabende zurück, die meist bis in die frühen Morgenstunden dauerten. „Das waren immer tolle Feiern“, erzählt sie.

Bis 1998 hatte sie mit ihrem Mann in der an das Dorfgemeinschaftshaus angrenzenden Wohnung gelebt. Dann bezogen sie ihr Haus, und die Wohnung wurde in Räume für eine Kindertagesstätte umgewandelt. Bis zu dem Zeitpunkt war der Weg in das Bett nach einer Feier für die Pächterin kurz. „Doch bevor wir schlafen gingen, haben wir immer alles aufgeräumt“, sagt sie. Ihr Mann habe ihr dabei immer kräftig geholfen. „Beispielsweise hat er den Tresen aus Holz selber gebaut“, sagt Ruppelt-Czybulka.

Ruppelt-Czybulka : „Jüngere verreisen lieber.“

Doch die Feierlaune ließ bei den Redenern im Laufe der Jahre nach. „Viele ältere Bewohner sind gestorben. Und die Jüngeren verreisen lieber, statt eine große Sause zu veranstalten“, sagt Ruppelt-Czybulka. „Dafür habe ich sogar Verständnis. Die Leute haben von einem Urlaub sicherlich deutlich mehr, als ein paar Stunden zu feiern“, fügt sie hinzu. Deshalb waren es in den jüngsten Jahren nur noch etwa zehn Feiern pro Jahr. In diesem Jahr konnte es aufgrund der Corona-Pandemie gar keine Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus geben. Die ausgebliebenen Einnahmen belasten sie dabei nicht. Schließlich sei sie Rentnerin und habe es nur noch aus Freude betrieben.

Sie hofft, dass es mit dem Veranstaltungsort unter einer anderen Leitung weitergehen kann. Doch das Haus ist sanierungsbedürftig. „Wie alle städtischen Gebäude ist auch dieses in einem Zustand, der es erforderlich macht, für den Erhalt zu investieren“, sagt Steding. „Rat und Verwaltung werden sich voraussichtlich im Laufe des Jahrs 2021 intensiver mit dem Dorfgemeinschaftshaus befassen“, ergänzt die Stadtsprecherin. Konkrete Vorhaben seien allerdings nicht geplant.

Für weiteren Betrieb sind städtische Mittel erforderlich

Zwar hatte sich Ruppelt-Czybulka zur Verköstigung der Gäste diverse Materialien für die Küche selbst angeschafft, die sie nun privat weiterverkaufen möchte. Doch grundsätzlich könnte das städtische Haus laut Steding mit dem vorhandenen Equipment weiter betrieben werden, „wobei städtische Mittel für den Betrieb eingebracht werden müssen“, sagt sie.

Ruppelt-Czybulka wird es interessiert aus der Distanz verfolgen, was mit ihrem Dorfgemeinschaftshaus geschieht. Sie fürchtet nicht, dass ihr in den nächsten Monaten und Jahren langweilig werden könnte. „Das geschieht nicht“, sagt sie. Sie möchte gerne öfter mit ihrem Mann spazieren gehen. Und zwei elfjährige Enkel hat sie auch noch, die sich wohl darauf freuen, mehr Zeit mit ihrer Oma verbringen zu können. Und als Ortsvorsteherin hat sie weiterhin stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Redener.

