Mit dem Anspruch, weiterhin soziale Projekte und Initiativen in der Region zu fördern, hat der Förderverein vom Lions Club Hannover-Expo im nunmehr dritten Jahr wieder mit dem Verkauf seines beliebten Benefiz-Adventskalenders begonnen. Für 5 Euro kann dieser an zahlreichen Verkaufsstellen in Pattensen, Hemmingen und Laatzen und in den südlichen Ortsteilen von Hannover erworben werden. Hinter den 24 Fenstern eines winterlichen Fotomotivs vom Neuen Rathaus Hannover stecken dabei insgesamt 192 Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro. Denn jeder Kalender ist mit seiner individuellen Gewinn-Nummer zugleich ein Lotterielos.

„Im vergangenen Jahr haben wir nach dem Abzug der Produktionskosten rund 9000 Euro für den guten Zweck verteilen können“, freut sich der Fördervereins-Vorsitzende Christian Redeker. In diesem Jahr soll der Reinerlös sozialen Zwecken hannoverscher Einrichtungen zugutekommen – und außerdem die Pattenser Jugendfeuerwehren bei ihrer Arbeit unterstützen.

Vielen Sponsoren des Kalenders sind wieder dabei

Worüber sich Redeker besonders erfreut zeigt: „Wir hatten bereits im Frühjahr, zum ersten Corona-Lockdown, mit unserer Sponsorenakquise begonnen. Und sehr viele Förderer sind dabeigeblieben." Rund Dreiviertel der 69 Spender hatten auch schon 2019 Preise gestiftet, ein Viertel ist nun neu dazugekommen. „Das ist toll“, lobt auch Lions Club-Mitglied Friederike Gottenströter-Kairies. Als Mitgeschäftsführerin der alteingesessenen Pattenser Möbeltischlerei Friedrich Wackerhagen spendet ihr Unternehmen ein ergonomisches Sitzmöbel. Christian Redeker – hauptberuflich Landwirt – hat eine Jahresmiete mitsamt einer 25 Quadratmeter großen Parzelle zum Bewirtschaften im nächsten Jahr bei seiner Gemüsebeetaktion zur Verfügung gestellt. Das Pattenser Autohaus Carnehl ist das erste Mal als Sponsor dabei und spendet einen Satz Winterreifen. „Wir fördern diese soziale Idee gern“, sagt Geschäftsführerin Monika Carnehl-Blumenhagen.

Die Preisnummern werden täglich veröffentlicht

Die insgesamt 2500 individuellen Gewinn-Nummern befinden sich auf der Vorderseite des Adventskalenders, links oben. Die gezogenen Preisnummern werden täglich im Internet auf der Homepage www.lions-club-hannover-expo.de und wöchentlich bei „Hallo Wochenende“ veröffentlicht.

Der Lions Benefizadventskalender ist noch bis zum 6. Dezember – beziehungsweise solange der Vorrat reicht – in folgenden Pattenser Geschäften erhältlich: Altstadtblume, Heitmüller Haus der schönen Geschenke, Café zum Dänen, Mobile Mehrgenerationenhaus, Marien– Apotheke, Gramann Werksverkauf, Schreibwaren Avalti, Klockemanns Futterkammer, Turnaus Pflanzenhof und Brinkmann Floristik, in Schulenburg.

